Boskalis Westminster : perte nette ajustée au 1er semestre

22/08/2019 | 08:13

Boskalis Westminster publie un bénéfice net de 1,3 million d'euros au titre des six premiers mois de 2019, à comparer à une perte de 361,4 millions un an auparavant. Ajusté d'éléments exceptionnels, il a toutefois essuyé une perte de 40,9 millions au premier semestre 2019.



Le spécialiste néerlandais des infrastructures maritimes a engrangé un EBITDA en contraction de près de 19% à 135,7 millions d'euros, en dépit d'un chiffre d'affaires en croissance de 8,6% à 1,27 milliard.



Anticipant une amélioration substantielle du résultat net au second semestre 2019 par rapport au premier, Boskalis Westminster confirme ses objectifs annuels, avec un EBITDA attendu stable par rapport à l'exercice précédent.



