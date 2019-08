Bossard confirme le repli de la rentabilité semestrielle

Zurich (awp) - Le producteur de visserie et de solutions de fixation Bossard a confirmé jeudi le repli de sa rentabilité au premier semestre, dans un environnement économique de plus en plus difficile.

Le groupe zougois avait déjà dévoilé début juillet un chiffre d'affaires en hausse de 1% sur un an à 450,9 millions de francs suisses et un bénéfice net en recul de 15,1% à 41,6 millions.

Bossard a complété le tableau en dévoilant un résultat d'exploitation (Ebit) en baisse de 14% à 53,0 millions de francs suisses entre janvier et fin juin. La marge opérationnelle s'est quant à elle affaissée de 2,1 points à 11,7%.

L'entreprise avait expliqué en juillet qu'une demande en baisse avait imprégné les résultats du groupe lors des six premiers mois de l'année. "Les signes d'un ralentissement de la dynamique économique se font de plus en plus sentir sur les marchés de vente des pays industrialisés", avait expliqué le groupe.

Pour 2019, la direction s'attend à un chiffre d'affaires entre 860 et 880 millions de francs suisses, après 871,1 millions l'année dernière. La marge Ebit doit s'établir dans le bas de la fourchette visée de 10% à 13%.

al/fr