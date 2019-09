Boston Beers : Jefferies passe à 'sous-performance'

03/09/2019 | 14:41

L'analyste Jefferies annonce ce jour revoir à la baisse sa recommandation sur le titre Boston Beers, passant à “Sous-performance”, ce qui équivaut à une recommandation “Vente”.



“Nos estimations pour l'exercice 2010-2021 sont désormais inférieures de 15% à 23% au consensus”, précise Jefferies, qui est en revanche à l'achat sur Constellation Brands.



Le broker accompagne cette recommandation d'un objectif de cours de 332 dollars. Celui-ci est à comparer à un cours actuel de 438 dollars.





