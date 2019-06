Marseille, le 5 juin 2019

BOURBON Information financière

(reprise du communiqué publié à 9h00)

BOURBON Corporation confirme avoir reçu une offre de restructuration financière de la part de ses principaux créanciers et crédit-bailleurs

Comme indiqué le 14 mars dernier, BOURBON a reçu plusieurs propositions, soumises à conditions notamment de due diligences, prévoyant notamment de nouveaux financements et une réduction de la dette avec, pour certaines d'entre elles, une conversion d'une partie de la dette en capital.

L'offre reçue ce jour est soumise à un certain nombre de conditions suspensives.

Alors que le déploiement du plan stratégique #BOURBONINMOTION progresse, BOURBON a reçu ce jour une offre de restructuration émise par ses principaux créanciers et crédit-bailleurs. Cette offre soumise à un certain nombre de conditions suspensives, se doit d'être analysée et appréciée au regard des intérêts du groupe, de ses employés et de ses actionnaires. D’autres offres pourraient être formulées dans les semaines qui viennent. Le Conseil d'Administration de BOURBON Corporation ne se prononcera sur ces offres qu'après en avoir soigneusement étudié tous les termes.

A PROPOS DE BOURBON

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l’offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 8 200 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 31 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.

BOURBON regroupe trois activités (Marine & Logistics, Mobility et Subsea Services) et assure aussi la protection du littoral français pour la Marine nationale.

En 2018, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 689,5 M€ et opérait une flotte de 483 navires.

Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment B.

CONTACTS

BOURBON



Relations investisseurs, analystes, actionnaires +33 140 138 607

investor-relations@bourbon-online.com Agence relations média

Publicis Consultants

Vilizara Lazarova

+33 144 824 634

vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr

Communication Groupe

Christelle Loisel

+33 491 136 732

christelle.loisel@bourbon-online.com

BOURBON OFFSHORE.COM 7 / 7

