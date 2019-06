BOURBON : Modification de la gouvernance de BOURBON Corporation

28 Juin 2019 19:45

Réuni le 28 juin 2019, le Conseil d'Administration de BOURBON Corporation a décidé de réunifier les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général. Jacques de Chateauvieux est donc nommé Président-Directeur Général, à compter de ce jour. Gaël Bodénès est nommé Directeur Général délégué et pourra ainsi se concentrer sur la conduite de l'entreprise et la poursuite de la transformation initiée par le groupe, pour tirer le meilleur parti d'une reprise déjà sensible. La Direction Générale du groupe est ainsi composée de :

M. Jacques de Chateauvieux, Président-Directeur Général

M. Gaël Bodénès, Directeur Général délégué

M. Thierry Hochoa, Directeur Général Adjoint en charge des Finances et de l'Administration

Par ailleurs, BOURBON informe que le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de deux de ses membres M. Antoine Grenier et Mme Elizabeth Van Damme, à compter de ce jour.