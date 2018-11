Marseille, le 2 novembre 2018

BOURBON : Point sur les négociations avec les partenaires financiers

Dans le cadre de son processus de recherche de nouveaux financements, BOURBON confirme que la recherche de nouveaux partenaires financiers pour assurer son développement et la mise en oeuvre de son plan stratégique #BOURBONINMOTION, progresse diligemment. Les paramètres de ces éventuels nouveaux financements, notamment leurs montants et structures (instruments de dette/de capital) ne sont pas à ce stade déterminés.

Dans ce contexte et en l'absence de confirmation à ce jour du renouvellement du waiver général, BOURBON a obtenu du président du tribunal de commerce de Marseille l'ouverture de procédures de conciliation au profit de 22 filiales de BOURBON Corporation. Ces procédures de conciliation permettront à BOURBON de poursuivre activement, dans un cadre amiable, la recherche de toutes les solutions pour son développement ainsi que les discussions avec les principaux créanciers et crédit-bailleurs du groupe.

A propos de BOURBON

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l'offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 8 400 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 29 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.

BOURBON regroupe trois activités (Marine & Logistics, Mobility et Subsea Services) et assure aussi la protection du littoral français pour la Marine nationale.

En 2017, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 860,6 M€ et opérait une flotte de 508 navires.

Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment B.

Contacts

BOURBON



Relations investisseurs, analystes, actionnaires

+33 140 138 607

investor-relations@bourbon-online.com











Communication Groupe

Christelle Loisel

+33 491 136 732

christelle.loisel@bourbon-online.com



Agence relations média

Publicis Consultants

Vilizara Lazarova

+33 144 824 634

vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr





