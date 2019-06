BOURBON : Principales décisions de l'Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2019

Marseille, le 28 juin 2019

Principales décisions de l’Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2019

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de BOURBON Corporation SA s’est tenue le 28 juin 2019 à 15 heures à l’EMD – Rue Joseph Biaggi - à Marseille (13003), sous la présidence de M. Jacques de Chateauvieux.

Toutes les résolutions présentées à l’Assemblée ont été approuvées et notamment :

l’affectation du résultat de l’exercice 2018 au Report à nouveau ;

le renouvellement des mandats d’administrateurs de Mme Wang Xiaowei et de MM. Jacques de Chateauvieux et Christian Lefèvre ;

l’approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’Administration et au Directeur Général pour l’exercice 2019 ;

l’approbation des éléments de rémunération, versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, à M me Astrid de Bréon et à MM. Jacques de Chateauvieux et Gaël Bodénès ;

l'autorisation donnée au Conseil d'Administration d'opérer sur les actions de la Société (rachats et annulations d'actions propres) ;

l’autorisation donnée au Conseil d’Administration d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées ;

la délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ;

la mise en harmonie de l’article 11 VII « droits et obligations attachés aux actions-indivisibilité » des statuts de la société, avec l’article 787 B du Code Général des Impôts.

Au cours de la présentation aux actionnaires, Jacques de Chateauvieux a présenté son offre de restructuration. La présentation faite à l’Assemblée générale est disponible sur https://www.bourbonoffshore.com/fr/assemblee-generale-mixte-2019

A l’issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d’Administration constitué de 9 membres (dont 3 femmes, 3 administrateurs de nationalité étrangère, 1 administrateur représentant les salariés et 4 administrateurs indépendants) continue à mettre au service de la Société, par sa composition paritaire et diversifiée, la complémentarité des expériences et des cultures de ses membres.

Les résultats complets des votes des résolutions et la transcription intégrale seront disponibles dans les prochains jours sur https://www.bourbonoffshore.com/fr/assemblee-generale-mixte-2019

A PROPOS DE BOURBON

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l’offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 8 200 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 31 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.

BOURBON regroupe trois activités (Marine & Logistics, Mobility et Subsea Services) et assure aussi la protection du littoral français pour la Marine nationale.

En 2018, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 689,5 M€ et opère une flotte de 483 navires.

Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment B.

CONTACTS

BOURBON Agence relations média

Publicis Consultants Relations investisseurs, analystes,

actionnaires Vilizara Lazarova +33 140 138 607 +33 144 824 634 investor-relations@bourbon-online.com vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr Communication Groupe Christelle Loisel +33 491 136 732 christelle.loisel@bourbon-online.com

Pièce jointe