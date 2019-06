BOURBON : Société Générale relève sa recommandation à Conserver

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale a relevé sa recommandation sur Bourbon de vendre à Conserver et revu à la hausse son objectif de cours de 1,55 à 2,08 euros. Le broker a pris en compte l'arrivée du plan 2 de sauvetage du groupe proposé par le principal actionnaire, Jacques de Chateauvieux. Le nouvel objectif de cours intègre une probabilité de 80% que le plan 1 (celui des banques créancières) soit accepté, et donc de 20% que ce soit le plan 2 qui soit validé. Le bureau d'études souligne que le plan 2 est plus favorable aux actionnaires puisqu'il n'y a pas de dilution.Pour autant, il suscite deux questions en raison d'un niveau de la dette qui restera élevé : comment l'ancienne dette pourra être remboursée avec 244 millions d'euros d'argent frais ? Et dans quelle mesure la dette existante pourra être remboursée compte tenu de l'insuffisance des futures cash flow ?