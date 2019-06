Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jacques de Chateauvieux, Jaccar Holdings, Cana Tera, Henri de Chateauvieux, Mach Invest et Mach Invest International ont prolongé pour 5 ans leur pacte d'actionnaires auprès de Bourbon. Par ailleurs, des actionnaires historiques détenant, ensemble, environ 8,82% du capital social et 13,55% des droits de vote du groupe ont signé un accord d'une durée de 5 ans, distinct du pacte d'actionnaires, portant engagement de vote en vue de soutenir la stratégie et la gouvernance défendues par le concert ainsi qu'un engagement de vote et de concertation sur les décisions importantes.Le concert ainsi élargi va ainsi détenir 69,53 % du capital social et 69,74 % des droits de vote de Bourbon.