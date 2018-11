BOURBON : ouverture de procédures de conciliation au profit de 22 filiales

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre de son processus de recherche de nouveaux financements, Bourbon confirme que la recherche de nouveaux partenaires financiers pour assurer son développement et la mise en oeuvre de son plan stratégique #BourbonInMotion, progresse diligemment. Les paramètres de ces éventuels nouveaux financements, notamment leurs montants et structures (instruments de dette/de capital) ne sont pas à ce stade déterminés.Dans ce contexte et en l'absence de confirmation à ce jour du renouvellement du waiver général, le groupe de services à l'offshore pétrolier a obtenu du président du tribunal de commerce de Marseille l'ouverture de procédures de conciliation au profit de 22 filiales de Bourbon Corporation.Ces procédures de conciliation permettront à Bourbon de poursuivre activement, dans un cadre amiable, la recherche de toutes les solutions pour son développement ainsi que les discussions avec les principaux créanciers et crédit-bailleurs du groupe.