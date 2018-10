BOURBON : remporte un contrat dans l'éolien au Portugal

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bourbon Subsea Services a été sélectionné par Windplus pour l'installation de 3 éoliennes flottantes de 8,3 MW à 20 kms de Viana do Castelo, sur la côte portugaise. D'une capacité totale de 25MW, ce sont les éoliennes flottantes les plus puissantes jamais installées. Le contrat porte sur la gestion du projet, l'ingénierie et la fourniture du système d'ancrage complet (fourni par Vryhof).Le système d'ancrage composé de trois lignes par éolienne sera préinstallé dans une première phase. Les éoliennes seront ensuite remorquées jusqu'au site offshore et ancrées lors d'une seconde phase. Cette seconde phase permettra également d'installer et de raccorder les câbles électriques d'interconnexion. Bourbon fournira l'ensemble des actifs marins nécessaires aux différentes opérations, incluant les navires AHTS, les remorqueurs et les robots sous-marins (ROV).Fort de son expérience dans l'ancrage d'éoliennes flottantes, l'équipe projet de Bourbon Subsea Services travaillera en étroite collaboration avec WindPlus, Vryhof et Principle Power, concepteur des flotteurs, pour garantir le succès de l'opération." Après avoir installé le prototype en 2011, nous sommes très heureux d'avoir été choisis pour participer à cet important projet européen de parc éolien flottant commercial. Cette opportunité permet à Bourbon de réaffirmer son engagement à contribuer à la croissance de l'industrie des énergies renouvelables et de démontrer son expertise en délivrant des services clés en main technologiquement innovants à des clients exigeants ", souligne Patrick Belenfant, directeur général de Bourbon Subsea Services.