BOURBON : repli du chiffre d'affaires semestriel dans un contexte difficile

Bourbon a réalisé au premier semestre 2018 un chiffre d'affaires ajusté de 340,1 millions d'euros, en retrait de 9,6% à taux de change constants par rapport au deuxième semestre 2017, principalement impacté par la baisse des tarifs et un point bas de l'activité Subsea. Les taux d'utilisation moyens de ses navires se maintiennent à 52,7% contre 53,5% au second semestre 2017. Les coûts ajustés continuent à être maîtrisés (baisse de 8,3 % par rapport au semestre précédent), a précisé le groupe de services pétroliers.Le nombre de navires désarmés se stabilise, reflétant d'une part une progressive remise en service des navires et d'autre part la mise en œuvre du plan de cession des navires non stratégiques.L'Ebitdar ajusté s'élève à 70,6 millions. Le free cash-flow atteint 69,2 millions contre 51,8 millions au second semestre 2017.Le groupe a arrêté ses comptes en continuité d'exploitation compte tenu de la confiance qu'il a dans l'issue des discussions réouvertes avec ses créanciers et de la recherche active de nouveaux partenaires financiers.