Bourbon : A suivre aujourd'hui

Bourbon a annoncé la nomination de Thierry Hochoa au poste de Directeur général adjoint en charge des Finances et de l'administration à compter du 6 août 2018. Il reporte directement à Gaël Bodénès, Directeur général du groupe.Diplômé de l'IAE Paris, de l'ESCP et d'Expertise-Comptable, Thierry Hochoa a commencé sa carrière en 1994 en tant qu'auditeur externe chez Arthur Andersen, puis chez Ernst & Young. En 2004, il rejoint Technip, d'abord comme Directeur de l'Audit interne, puis occupe différentes fonctions à la Finance Groupe avant de devenir en 2011, Directeur du Contrôle financier Corporate.En 2013, il est nommé CFO des opérations en Asie du Sud-Est sur le projet Yamal à Shanghai. En février 2016, il devient Vice-Président Finance & Group Controller à Paris et oeuvre activement au projet de fusion et d'intégration de Technip avec l'américain FMC Technologies.