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Bourbon : La recherche de partenaires "progresse diligemment"

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02/11/2018 | 18:15

2 novembre (Reuters) - Bourbon Corporation SA a annoncé vendredi dans un communiqué :

* CONFIRMER QUE LA RECHERCHE DE NOUVEAUX PARTENAIRES FINANCIERS POUR ASSURER SON DÉVELOPPEMENT ET LA MISE EN OEUVRE DE SON PLAN STRATÉGIQUE "PROGRESSE DILIGEMMENT".

* LES PARAMÈTRES DE CES ÉVENTUELS NOUVEAUX FINANCEMENTS NE SONT PAS À CE STADE DÉTERMINÉS.

* EN L'ABSENCE DE CONFIRMATION À CE JOUR DU RENOUVELLEMENT DU WAIVER GÉNÉRAL, BOURBON DIT AVOIR OBTENU DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE L'OUVERTURE DE PROCÉDURES DE CONCILIATION AU PROFIT DE 22 FILIALES.

* CES PROCÉDURES DOIVENT PERMETTRE À BOURBON DE POURSUIVRE ACTIVEMENT, DANS UN CADRE AMIABLE, LA RECHERCHE DE TOUTES LES SOLUTIONS POUR SON DÉVELOPPEMENT. Le communiqué : https://reut.rs/2QblSre Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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