2 novembre (Reuters) - Bourbon Corporation SA a
annoncé vendredi dans un communiqué :
* CONFIRMER QUE LA RECHERCHE DE NOUVEAUX PARTENAIRES
FINANCIERS
POUR ASSURER SON DÉVELOPPEMENT ET LA MISE EN OEUVRE DE SON PLAN
STRATÉGIQUE "PROGRESSE DILIGEMMENT".
* LES PARAMÈTRES DE CES ÉVENTUELS NOUVEAUX FINANCEMENTS NE
SONT
PAS À CE STADE DÉTERMINÉS.
* EN L'ABSENCE DE CONFIRMATION À CE JOUR DU RENOUVELLEMENT
DU WAIVER GÉNÉRAL, BOURBON DIT AVOIR OBTENU DU PRÉSIDENT DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE L'OUVERTURE DE PROCÉDURES DE
CONCILIATION AU PROFIT DE 22 FILIALES.
* CES PROCÉDURES DOIVENT PERMETTRE À BOURBON DE POURSUIVRE
ACTIVEMENT, DANS UN CADRE AMIABLE, LA RECHERCHE DE TOUTES LES
SOLUTIONS POUR SON DÉVELOPPEMENT.
Le communiqué : https://reut.rs/2QblSre
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(Rédaction de Paris)