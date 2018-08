Bourbon : Nomination de Thierry Hochoa en qualité de Directeur Général Adjoint en charge des Finances et de l’Administration

06 Août 2018 18:15

BOURBON Corporation annonce ce jour la nomination de Thierry Hochoa au poste de Directeur Général Adjoint en charge des Finances et de l'Administration à compter du 6 août 2018. Il reporte directement à Gaël Bodénès, Directeur Général de BOURBON Corporation.

Diplômé de l'IAE Paris, de l'ESCP et d'Expertise-Comptable, Thierry Hochoa a commencé sa carrière en 1994 en tant qu'auditeur externe chez Arthur Andersen, puis chez Ernst & Young. En 2004, il rejoint Technip, d'abord comme Directeur de l'Audit Interne, puis occupe différentes fonctions à la Finance Groupe avant de devenir en 2011, Directeur du Contrôle Financier Corporate. En 2013, il est nommé CFO des opérations en Asie du Sud-Est sur le projet Yamal à Shanghai. En février 2016, il devient Vice-Président Finance & Group Controller à Paris et œuvre activement au projet de fusion et d'intégration de Technip avec l'américain FMC Technologies. Thierry Hochoa rejoint BOURBON en avril 2018 au poste de Directeur du projet de structuration financière des trois sociétés autonomes créées dans le cadre du plan d'action stratégique #BOURBONINMOTION.