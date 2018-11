Marseille, le 27 Novembre 2018

Bourbon Subsea Services a installé la première éolienne flottante

du parc éolien offshore de Kincardine

BOURBON a réalisé cet été l'installation de la première éolienne sur le site de Kincardine, au large d'Aberdeen en Ecosse, pour le groupe de construction espagnol Cobra.

Grâce à son expérience dans l'installation d'éoliennes flottantes, Bourbon Subsea Services a pu mettre en oeuvre rapidement et efficacement la phase d'ingénierie de ce projet clé en main, initié en mai 2018. Le déploiement de toutes les phases opérationnelles, et notamment le remorquage du flotteur jusqu'à Dundee, la pré-installation du dispositif d'ancrage à 4 lignes et l'installation de l'éolienne entièrement assemblée sur site, a été optimisé grâce à l'utilisation de la chaîne d'approvisionnement locale.

L'équipe projet de BOURBON a travaillé en étroite collaboration avec Cobra Wind, le maître d'oeuvre, et avec Principle Power, le concepteur des fondations flottantes semi-submersibles ainsi que Vryhof, le fournisseur du système d'ancrage.

« Ce projet clé en main d'installation d'éolienne réalisée dans le respect du planning, de façon sûre et efficace conforte notre expérience acquise depuis 2011. Cette opération confirme la position de leadership de BOURBON sur le marché de l'installation des parcs éoliens offshore flottants. Nous sommes heureux d'avoir été sélectionnés pour ce projet pionnier et d'avoir déployé notre équipe expérimentée afin d'aider Cobra Wind à atteindre une étape majeure du développement du parc éolien de 50MW de Kincardine », commente Patrick Belenfant, Directeur Général de Bourbon Subsea Services.





Photos disponibles sur demande.

A propos de BOURBON

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l'offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 8 400 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 29 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.

BOURBON regroupe trois activités (Marine & Logistics, Mobility et Subsea Services) et assure aussi la protection du littoral français pour la Marine nationale.

En 2017, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 860,6 M€ et opère une flotte de 508 navires.

Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment B.

Contacts

BOURBON Agence relations média

Publicis Consultants Relations investisseurs, analystes,

actionnaires Vilizara Lazarova +33 140 138 607 +33 144 824 634 investor-relations@bourbon-online.com vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr Communication Groupe Christelle Loisel +33 491 136 732 christelle.loisel@bourbon-online.com

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BOURBON via Globenewswire