Bourbon : confirme avoir reçu une offre pour sa dette

05/06/2019 | 10:30

Bourbon confirme avoir reçu une offre de restructuration financière de la part de ses principaux créanciers et crédit-bailleurs.



Le groupe a reçu plusieurs propositions, soumises à conditions notamment de due diligences, prévoyant notamment de nouveaux financements et une réduction de la dette avec, pour certaines d'entre elles, une conversion d'une partie de la dette en capital. L'offre reçue ce jour est soumise à un certain nombre de conditions suspensives.



' Cette offre se doit d'être analysée et appréciée au regard des intérêts du groupe, de ses employés et de ses actionnaires. D'autres offres pourraient être formulées dans les semaines qui viennent. Le Conseil d'Administration de Bourbon Corporation ne se prononcera sur ces offres qu'après en avoir soigneusement étudié tous les termes ' indique la direction.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.