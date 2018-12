Bourbon : dans le collimateur de fonds américains ?

20/12/2018 | 10:35

Selon le magazine Challenges, Bourbon, le groupe de services parapétroliers pénalisé par des comptes et un bilan très dégradés, serait 'dans le viseur de fonds américains'.



En effet, le groupe enchaîne les pertes : - 279,6 millions d'euros en 2016, - 576,3 millions en 2017 et encore - 197,1 millions au 1er semestre 2018 pour, au 30 juin dernier, un endettement net de 1,34 milliard d'euros et des fonds propres de l'ordre de 450 millions. A comparer avec une capitalisation boursière d'environ 310 millions d'euros actuellement.



Dans une brève publiée dans sa rubrique 'Confidentiels', l'hebdomadaire économique rapporte d'abord que deux banques, BNP Paribas et Crédit mutuel-CIC, ont fin novembre fait 'temporairement' saisir un des navires du groupe, le Bourbon Artic, estimé à 60 millions d'euros. A l'aide de la banque Lazard, Bourbon négocie actuellement une restructuration de sa dette.



Challenges ajoute que 'trois fonds américains', dont l'identité n'est pas dévoilée, seraient 'prêts à reprendre l'armateur pétrolier', ce qui pourrait passer par une 'injection de 200 millions d'euros'. Ainsi, 'Bourbon pourrait passer sous pavillon américain', écrit l'hebdomadaire.





