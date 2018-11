Bourbon : légère hausse séquentielle du CA ajusté

08/11/2018 | 09:10

Bourbon affiche un chiffre d'affaires ajusté de 173,5 millions d'euros pour le troisième trimestre, en hausse séquentielle de 2,6%, impacté positivement par de nouveaux contrats subsea dont des projets clé en main dans l'offshore éolien.



Il revendique des taux d'utilisation moyens à 51,6%, contre 52,5% au deuxième trimestre, et des tarifs journaliers moyens qui se maintiennent malgré la surcapacité de navires et des renouvellements progressifs de contrats long terme aux tarifs 'marché' toujours bas.



Anticipant que les prix resteront durablement bas, Bourbon concentre ses efforts sur l'excellence opérationnelle, la gestion de la trésorerie, la réduction des coûts et la transformation de son modèle à travers le déploiement de son plan d'action stratégique.



