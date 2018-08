Bourbon : nomination d'un nouveau directeur général adjoint

07/08/2018 | 07:41

Bourbon Corporation annonce la nomination de Thierry Hochoa au poste de directeur général adjoint en charge des finances et de l'administration à compter du 6 août. Il reportera directement au directeur général Gaël Bodénès.



Thierry Hochoa a rejoint le groupe de services maritimes à l'offshore pétrolier et gazier en avril dernier, au poste de directeur du projet de structuration financière des trois sociétés autonomes créées dans le cadre du plan d'action stratégique.



Auparavant, il travaillait chez Technip où il est devenu, en février 2016, vice-président finance & group controller à Paris. Il a oeuvré activement au projet de fusion et d'intégration du groupe parapétrolier avec son pair américain FMC Technologies.



