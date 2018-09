Bourbon : perte nette creusée au 1er semestre

06/09/2018 | 08:49

Bourbon Corporation publie un résultat net part du groupe de -197,1 millions d'euros au premier semestre 2018, par rapport à -170,1 millions un an auparavant, et une marge EBITDAR/chiffre d'affaires ajusté de 20,7%, en baisse de 10,8 points en comparaison annuelle.



Le chiffre d'affaires ajusté a reculé de 26% à 340,1 millions. Par rapport au second semestre 2017, il a baissé de 15,2%, impacté par un change défavorable, des décalages de projets dans l'activité subsea et la baisse du nombre de jours d'affrètement.



'Dans cet environnement complexe, Bourbon a choisi de revoir son modèle existant pour se préparer à la reprise d'activité qui s'annonce et met en oeuvre son plan d'action #Bourboninmotion annoncé en février dernier', affirme le groupe de services maritimes.



