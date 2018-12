Bourbon : recherche toujours de nouveaux partenaires financiers

(Actualisé avec précisions de Bourbon)

PARIS, 19 décembre (Reuters) - Bourbon a déclaré mercredi qu'il cherchait toujours de nouveaux partenaires financiers pour assurer son développement, en réaction à des informations du magazine Challenges selon lesquelles trois fonds américains seraient prêts à reprendre le groupe français.

"Comme publié dans la dernière information financière du troisième trimestre 2018, Bourbon confirme être toujours en recherche active de nouveaux partenaires financiers pour assurer son développement et déployer son plan stratégique 'BOURBONINMOTION'", précise le spécialiste des services maritimes pour l'offshore pétrolier et gazier dans un communiqué.

"À ce stade, toutes les solutions sont envisagées et les paramètres de ces nouveaux financements ne sont pas encore déterminés", a-t-il ajouté.

Challenges a rapporté mercredi que trois fonds américains étaient prêts à reprendre Bourbon via une injection de 200 millions d'euros.

Le magazine ajoute en outre que la société, qui négocie une restructuration de sa dette et cherche de nouveaux partenaires financiers, a vu l'un de ses navires temporairement saisi fin novembre à la demande de BNP Paribas et CIC-Crédit mutuel. (Gilles Guillaume et Benjamin Mallet, édité par Benoît Van Overstraeten)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BNP PARIBAS 0.80% 40.88 -34.85% BOURBON 5.09% 4.235 -42.43%