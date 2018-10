Bourbon : sélectionné pour trois éoliennes flottantes

22/10/2018 | 07:38

Bourbon Subsea Services annonce avoir été sélectionné par Windplus pour l'installation de trois éoliennes flottantes de 8,3 MW, les plus puissantes jamais installées, à 20 kms de Viana do Castelo, sur la côte portugaise.



Le contrat porte sur la gestion du projet, l'ingénierie et la fourniture du système d'ancrage complet (fourni par Vryhof), système composé de trois lignes par éolienne qui sera préinstallé dans une première phase.



Bourbon fournira l'ensemble des actifs marins nécessaires aux différentes opérations, incluant les navires AHTS, les remorqueurs et les robots sous-marins (ROV). Il travaillera en étroite collaboration avec WindPlus, Vryhof et Principle Power, concepteur des flotteurs.



