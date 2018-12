Bourbon : toujours en recherche active de nouveaux partenaires

19 décembre (Reuters) - Bourbon Corporation SA a annoncé mercredi:

* être toujours en recherche active de nouveaux partenaires financiers pour assurer son développement et déployer son plan stratégique "Bourbon in motion"

* qu'à ce stade, toutes les solutions sont envisagées et les paramètres de ces nouveaux financements ne sont pas encore déterminés

* Bourbon réagissait à des informations du magazine Challenges selon lesquelles trois fonds américains sont prêts à reprendre le groupe français de services maritimes pour l'offshore pétrolier et gazier via une injection de 200 millions d'euros Pour plus de détails, cliquez sur (Gilles Guillaume)