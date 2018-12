Bourbon : toujours 'en recherche active' de partenaires

19/12/2018 | 18:51

Selon un article publié ce jour par le magazine Challenges, trois fonds américains envisageraient d'injecter 200 millions d'euros au capital de Bourbon, qui avait indiqué en novembre être en recherche active de nouveaux partenaires financiers.



Des informations auxquelles Bourbon apporte une 'précision' ce soir, dans un bref communiqué.



'Comme publié dans la dernière information financière du 3ème trimestre 2018, Bourbon confirme être toujours en recherche active de nouveaux partenaires financiers pour assurer son développement et déployer son plan stratégique #Bourboninmotion. À ce stade, toutes les solutions sont envisagées et les paramètres de ces nouveaux financements ne sont pas encore déterminés', est-il affirmé.





