Bourbon : waiver général avec les créanciers renouvelé

03/01/2019 | 07:50

Bourbon annonce ce jeudi avoir renouvelé le waiver général avec ses crédit bailleurs et créanciers représentant l'essentiel de la dette du groupe, l'autorisant ainsi à suspendre l'exigibilité de ses loyers et de sa dette.



Ce waiver permet au fournisseur de services maritimes 'de rester focalisé sur ses priorités opérationnelles tout en poursuivant dans un cadre sécurisé, la recherche de toute solution de nature à mettre sa dette en adéquation avec ses performances'.



