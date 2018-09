Bourbon : Portzamparc jette l'éponge

06/09/2018 | 09:36

Après la présentation de comptes semestriels sanctionnés ce matin par le marché, Portzamparc est passé à la vente sur l'action Bourbon, contre un précédent conseil de 'conserver' le titre. L'objectif est pour l'heure de 3,5 euros, mais sera ajusté ultérieurement.



Les analystes spécialisés dans les 'smidcaps' parisiennes estiment que la situation du groupe de services parapétroliers est 'tendue en opérationnel comme en financier'. Les ventes semestrielles ont plié de 17,1% à changes constants, à 340 millions, pour une perte nette part du groupe creusée de près de 30 millions, à 197 millions.



Or Portzamparc attendait mieux, tant du côté du CA (365 millions) que des résultats. 'Les taux d'utilisation (des navires, ndlr) baissent par rapport au T1 tout comme les prix dans chacun des segments', déplorent les spécialistes, alors que la dette nette reste élevée (1,34 milliard d'euros).



'Le bilan reste selon nous très tendu et les fonds propres sont insuffisants', estime Portzamparc.







