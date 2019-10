BOURBON - Communiqué de presse : BOURBON et SONASURF signent un partenariat technologique de déploiement du programme Smart shipping avec TOTAL en Angola

Marseille, le 29 Octobre 2019,

BOURBON et SONASURF, JV du groupe en Angola, signent un partenariat technologique de déploiement du programme Smart shipping avec TOTAL en Angola

BOURBON et SONASURF sont fières d’annoncer la signature d’un accord de coopération sur 3 ans avec TOTAL en Angola pour le déploiement du programme Smart shipping portant sur 5 navires ravitailleurs de dernière génération de la série des Bourbon Explorer 500 (PSV équipés DP2) opérant sur les blocs 17 et 32 au large des côtes angolaises.

En s’appuyant sur des innovations technologiques, le programme Smart shipping de BOURBON a pour ambition de renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations et d’en réduire les coûts de 25% sur le long terme. Il vise à :

simplifier l’organisation à bord en se basant notamment sur les technologies digitales

et transférer à terre des fonctions actuellement embarquées en connectant les navires.

Il s’appuie sur 3 piliers : le modèle d’opération à bord du navire, la maintenance prédictive et le support des centres opérationnels à terre.

Parmi l’ensemble des innovations et optimisations déployées sur les 5 navires opérés pour TOTAL, certaines sont à souligner :

l’exploitation du système de positionnement dynamique (DP) : sa supervision est mutualisée entre l’équipage « machine » (maintenance) et l’équipage à la passerelle pour renforcer la mixité des compétences. Le système est renforcé pour permettre la vérification en continu et à distance de l’intégrité du DP.

la rationalisation de l’organisation du travail à bord : les équipes BOURBON ont digitalisé certaines tâches obligatoires à la passerelle et ont développé des applications permettant de simplifier le travail administratif des équipages et d’optimiser leur charge de travail. L’élimination de tâches administratives et de routine permet ainsi aux équipages de se concentrer sur la supervision des opérations.

le déploiement d’un nouveau système de maintenance prédictive sur les équipements principaux à bord : il permet de réduire la durée d’indisponibilité du navire et donc l’impact sur les opérations client en anticipant l’apparition des pannes sur ces équipements surveillés en continu. Il est couplé à une organisation dédiée à terre.

Le déploiement du programme Smart shipping sur cette flotte de navires Supply est en ligne avec la volonté de TOTAL de déployer des solutions innovantes permettant de pérenniser les tarifs actuels des navires sur le long terme et ainsi de maîtriser ses coûts de production.

« Ce nouveau mode d’exploitation des navires permet de relever les défis de maîtrise des coûts dans une période de reprise d’activité. Nous sommes très heureux d’avoir pu avancer en mode collaboratif avec TOTAL sur ce projet de déploiement en Angola » déclare Ivelino Do Nascimento, Directeur des Opérations Sonasurf.

« La confiance de nos clients et en particulier ce travail en partenariat avec TOTAL sont essentiels dans la réussite de notre plan #BOURBONINMOTION. Le déploiement du programme chez TOTAL préfigure une nouvelle façon de coopérer durablement et de mieux exécuter nos services tout en déployant moins de ressources » ajoute Victor Chevallier, Directeur Général de Bourbon Marine & Logistics.

A PROPOS DE BOURBON

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l’offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 8 200 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 31 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.

BOURBON regroupe trois activités (Marine & Logistics, Mobility et Subsea Services) et assure aussi la protection du littoral français pour la Marine nationale.

En 2018, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 689,5 M€ et opérait une flotte de 483 navires.

Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment B.

CONTACTS

BOURBON Agence relations média

Publicis Consultants Relations investisseurs, analystes,

actionnaires Vilizara Lazarova +33 140 138 607 +33 144 824 634 investor-relations@bourbon-online.com

vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr Communication Groupe Christelle Loisel +33 491 136 732 christelle.loisel@bourbon-online.com



Pièce jointe