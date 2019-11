BOURBON - Communiqué de presse : BOURBON remporte un nouveau contrat de logistique intégrée avec TOTAL en Namibie

Marseille, le 18 novembre 2019

BOURBON remporte un nouveau contrat de logistique intégrée

avec TOTAL en Namibie

Bourbon Marine & Logistics annonce avoir remporté un nouveau contrat de logistique intégrée auprès de Total E&P Namibie pour le support d’une campagne d'exploration en eaux profondes en Namibie du Sud, en 2020. Le projet couvre la fourniture de la base logistique, l'expédition du fret, les formalités douanières, le stockage et l'entreposage du matériel, la manutention et le levage, le support aux escales des navires, le nettoyage des tanks à produits ainsi que la planification et la conduite des opérations logistiques (matériel et personnel). Ce nouveau contrat fait suite au succès de notre première opération de logistique intégrée en Bulgarie, confirmant ainsi notre expertise dans ce domaine.

BOURBON fournira des services de logistique intégrée au travers d'une filiale locale « Bourbon Logistics Namibia » avec un partenaire local déjà bien établi « Logistics Support Services » (LSS). Travailler avec un partenaire local fort constitue un pilier de la stratégie d’ancrage local de Bourbon Marine & Logistics.

La Namibie semble présenter de belles opportunités de croissance pour de nombreuses compagnies pétrolières qui suivront de près les résultats du forage exploratoire dans le sud du pays. Le projet a débuté début août 2019 et devrait durer environ un an, les activités de forage étant prévues au cours du premier semestre 2020. Les opérations seront gérées depuis Lüderitz, port du sud de la Namibie, ce qui représente un défi particulièrement intéressant pour les équipes BOURBON.

Grégoire Durand, VP Oil & Gas logistics de Bourbon Marine & Logistics, a déclaré : « Nous sommes très heureux de soutenir TOTAL E&P dans ce nouveau projet d'exploration et nous nous assurerons de fournir des services logistiques intégrés efficaces et rentables, avec l'aide de notre partenaire local. Le déploiement d'un tel contrat de services intégrés pour notre premier client préfigure une nouvelle forme de partenariat durable et une prestation de services optimisée pour nos clients. »

A PROPOS DE BOURBON

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l’offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 8 200 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 31 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.

BOURBON regroupe trois activités (Marine & Logistics, Mobility et Subsea Services) et assure aussi la protection du littoral français pour la Marine nationale.

En 2018, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 689,5 M€ et opérait une flotte de 483 navires.

Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment B.

CONTACTS

BOURBON Agence relations média

Publicis Consultants Relations investisseurs, analystes,

actionnaires Vilizara Lazarova +33 140 138 607 +33 144 824 634 investor-relations@bourbon-online.com

vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr Communication Groupe Christelle Loisel +33 491 136 732 christelle.loisel@bourbon-online.com



Pièce jointe