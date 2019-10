BOURBON : Communiqué de presse - Point sur la procédure de redressement judiciaire de BOURBON Corporation

Marseille, le 9 octobre 2019,

Point sur la procédure de redressement judiciaire de BOURBON Corporation :

Dépôt d’une offre de reprise auprès des Administrateurs Judiciaires

Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte depuis le 7 août 2019 par le Tribunal de commerce de Marseille au bénéfice de BOURBON Corporation et de sa filiale BOURBON Maritime, les Administrateurs Judiciaires ont été saisis d’une offre de reprise. Cette offre de reprise faite par une société détenue par un groupe de banques françaises, porte sur les actifs et les activités de BOURBON Corporation.

Comme d’autres offres de reprise ou de continuation pourraient être reçues par les Administrateurs Judiciaires, BOURBON Corporation a demandé à Euronext Paris de procéder à la suspension de la cotation de ses actions à compter de ce jour et jusqu’à la fin de l’analyse des différentes options par le Tribunal de Commerce.

A PROPOS DE BOURBON

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l’offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 8 200 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 31 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.

BOURBON regroupe trois activités (Marine & Logistics, Mobility et Subsea Services) et assure aussi la protection du littoral français pour la Marine nationale.

En 2018, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 689,5 M€ et opérait une flotte de 483 navires.

Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment B.

CONTACTS

BOURBON Agence relations média

Publicis Consultants Relations investisseurs, analystes,

actionnaires Vilizara Lazarova +33 140 138 607 +33 144 824 634 investor-relations@bourbon-online.com

vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr Communication Groupe Christelle Loisel +33 491 136 732 christelle.loisel@bourbon-online.com



Pièce jointe