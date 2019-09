BOURBON : Communiqué de presse - Point sur les opérations de recherche de l'équipage du Bourbon Rhode

Marseille, le 30 septembre 2019,

Point sur les opérations de recherche de l’équipage du Bourbon Rhode

BOURBON a la douleur de faire part du décès d’un des membres de l’équipage du Bourbon Rhode. Le corps du marin disparu a été repéré par un des avions participant aux recherches et a pu être récupéré par l’un des cinq navires venus porter assistance. La famille du marin a immédiatement été prévenue et a demandé à ce que son identité ne soit pas divulguée.

Les opérations de secours se poursuivent pour retrouver les autres membres de l’équipage, d’importants moyens de recherche, maritime et aérien, ayant été déployés par les autorités françaises et américaines.

« Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Cette tragédie affecte l’ensemble des collaborateurs de BOURBON qui expriment tout leur soutien aux familles de marins. Nous restons pleinement mobilisés sur les opérations de recherche afin de retrouver les autres marins portés disparus et je tiens ici à exprimer notre reconnaissance aux sauveteurs, à toutes les équipes du Cross (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) ainsi qu’aux équipes des cellules de crise qui travaillent sans relâche dans ce but » déclare Gaël Bodénès, Directeur Général délégué de BOURBON.

Un nouveau point sur la situation sera diffusé prochainement.

A PROPOS DE BOURBON

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l’offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 8 200 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 31 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.

BOURBON regroupe trois activités (Marine & Logistics, Mobility et Subsea Services) et assure aussi la protection du littoral français pour la Marine nationale.

En 2018, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 689,5 M€ et opérait une flotte de 483 navires.

Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment B.

