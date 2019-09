BOURBON : Communiqué de presse - Résultats du 1er semestre 2019 de BOURBON 0 26/09/2019 | 07:01 Envoyer par e-mail :

Marseille, le 26 septembre 2019 Résultats du 1er semestre 2019 de BOURBON : Le chiffre d'affaires ajusté progresse de 3,5 % pour atteindre 361,5 M€ (328,5 M€ en consolidé) reflétant l'amélioration lente et graduelle de l'activité Un EBITDAR ajusté en hausse de 15,3 % par rapport au semestre précédent



Le chiffre d’affaires ajusté s’élève à 361,5 M€, bénéficiant d’une hausse de 4 % des tarifs journaliers, des taux d’utilisation de la flotte en progression de 2,8 pts par rapport au second semestre 2018 et d’un effet positif de change.

Le nombre de navires désarmés baisse de 10 %, reflétant d’une part une remise en service progressive des navires et d’autre part la mise en œuvre du plan de cession des navires non stratégiques.

L’EBITDAR ajusté progresse à 83,2 M€ (EBITDAR consolidé de 68,8 M€), prenant en compte les coûts de la restructuration financière et des éléments non récurrents favorables.

Le free cash-flow atteint 36,5 M€ contre 33,0 M€ au 2 ème semestre 2018.

semestre 2018. Le groupe poursuit les négociations en cours dans le cadre des procédures judiciaires ouvertes depuis le 7 août 2019 et a arrêté ses comptes en continuité d'exploitation compte tenu de la confiance qu'il a dans sa capacité à réunir les conditions nécessaires à la poursuite de ses activités.







S1 2019 S2 2018 Variation

S1 2019/S2 018 S1 2018 Variation

S1 2019/S1 2018 Indicateurs opérationnels Nombre de navires (ETP)* 472,0 495,2 -4,7 % 505,0 -6,5 % Flotte totale en opération (ETP)* 308,8 314,0 -1,7 % 320,3 -3,6 % Nombre de navires désarmés (ETP)* 163,3 181,2 -9,9 % 184,7 -11,6 % Taux d'utilisation de la flotte en opération (%) 83,4 81,5 +1,9 pt 83,0 +0,4 pt Taux d’utilisation moyen (%) 54,5 51,7 +2,8 pts 52,7 +1,8 pt Tarifs journaliers moyens ($/j) 8 219 7 902 +4,0 % 7 888 +4,2 % * ETP : Equivalent temps plein.



En millions d’euros, sauf mention contraire S1 2019 S2 2018* Variation

S1 2019/S2 2018 S1 2018* Variation

S1 2019/S1 2018 Performances financières Chiffre d'affaires ajustéa 361,5 349,4 + 3,5 % 340,1 + 6,3 % (variation à taux de change constants) +2,2% +3,0% Bourbon Marine & Logistics 178,9 175,0 +2,3 % 182,3 -1,9 % Bourbon Mobility 93,4 92,4 +1,1 % 95,3 -2,0 % Bourbon Subsea Services 83,6 76,2 +9,8 % 57,4 +45,6 % Autres 5,6 5,9 -5,6 % 5,0 +10,4 % Coûts opérationnels et généraux (278,3) (277,3) +0,4 % (269,5) +3,3 % EBITDAR ajustéa (hors plus-values) 83,2 72,1 +15,3 % 70,6 +17,8 % en % du CA ajusté 23,0 % 20,6 % 20,7 % Charge de loyers coque-nue - (74,9) ns (73,4) ns EBITDA ajustéa 84,1 (2,2) ns (2,2) ns Charge d'impairment (3,1) (31,0) -90,0 % (44,7) -93,1 % EBIT ajustéa (52,7) (160,4) -67,1 % (153,5) -65,7 % EBIT (60,2) (162,2) -62,9 % (158,0) -61,9 % Résultat net (part du groupe) (135,2) (260,7) -48,1 % (197,1) -31,4 % * Le groupe applique la norme IFRS 16 à partir du 1er janvier 2019 en appliquant la méthode « rétrospective modifiée », les états financiers 2018 n’ont pas été retraités des effets de l’application d’IFRS 16 « Contrats de location » « Les résultats de ce semestre illustrent nos efforts continus de rationalisation de la flotte et de maîtrise des coûts ainsi que l’engagement de l’ensemble des équipes à maintenir nos standards d’excellence opérationnelle. La reprise du marché, même si elle est lente et très progressive, est réelle. Néanmoins, la rigueur de gestion reste fondamentale pour assurer une croissance durable. Nous restons très vigilants et allons maintenir une véritable discipline dans le choix de nos investissements et de nos contrats, tout en nous focalisant sur la transformation de notre modèle. Les premiers succès obtenus ce semestre sont encourageants », déclare Gaël Bodénès, Directeur Général délégué de BOURBON Corporation. (a) Données ajustées : L’information financière ajustée est présentée par Activité et par Segment sur la base du système de reporting interne et de l’information segmentée interne utilisée par le principal décideur opérationnel pour piloter et mesurer la performance de BOURBON (IFRS 8). Le reporting interne (et donc l'information financière ajustée) enregistre les performances des co-entreprises opérationnelles sur lesquelles le groupe exerce un contrôle conjoint selon la méthode de l'intégration globale. Par ailleurs, le reporting interne (et donc l'information financière ajustée) ne tient pas compte de la norme IAS 29 (Information financière dans les économies hyper inflationnistes), applicable pour la première fois en 2017 (rétroactivement au 1er janvier) à une co-entreprise opérationnelle située en Angola.

Le rapprochement entre les données ajustées et les données consolidées se trouve en annexe I page 9. Résultats financiers du 1er semestre 2019 Au titre du compte de résultat (base ajustée) Le chiffre d’affaires ajusté s’est élevé à 361,5 M€ en hausse de 3,5 % par rapport au semestre précédent impacté par un change favorable (+2,2 % de progression à taux de change constant), une amélioration des tarifs moyens d’affrètement (principalement liée à la contribution des activités d’affrètement du Subsea) et une amélioration du taux d’utilisation. Cette dernière provient d’une part des ventes et de la destruction de navires non-stratégiques et non utilisés et d’autre part d’une légère hausse du nombre de jours d’affrètement. Les coûts opérationnels baissent de 2,3 % par rapport au précédent semestre bénéficiant d’une part des premiers effets du programme Smart Shipping et d’autre part d’un rattrapage d’exonération de charges patronales pour les navires battant pavillon européen. En excluant ce dernier élément, les coûts auraient augmenté, impactés par les remises en service progressives des navires et les projets clés en main du Subsea. Quant aux coûts généraux, ils augmentent de 11,1 % principalement en raison des coûts associés à la restructuration financière. En revanche, la mise en œuvre de notre plan Smart G&A porte ses fruits nous permettant d’atteindre un ratio de coûts généraux récurrents sur chiffre d’affaires de 15 %. En conséquence, l’EBITDAR ressort à 83,2 M€ en progression de 15,3 % par rapport au semestre précédent. L’EBIT ajusté du 1er semestre 2019 s’établit à (52,7) M€, s’améliorant de 108,0 M€ par rapport au semestre précédent résultant principalement de l’impact de l’application de la norme IFRS 16 au 1er janvier 2019 et de l’allègement de la charge d’impairment. Le résultat net part du groupe s’affiche à (135,2) M€ par rapport à (260,7) M€ au semestre précédent. Au titre du bilan Capitaux employés consolidés 30/06/2019 31/12/2018* En millions d'euros Actifs nets non courants 2 360,1 1 704,1 Actifs non courants destinés à la vente 1,2 12,0 Besoin en fonds de roulement 138,2 (79,0) Total capitaux employés 2 499,4 1 637,1 Capitaux propres 52,8 201,0 Passifs non courants (provisions et impôts différés) 149,5 158,5 Endettement net 2 297,1 1 277,6 Total capitaux employés 2 499,4 1 637,1 * les états financiers 2018 n’ont pas été retraités des effets de l’application d’IFRS 16 « Contrats de location » La structure du bilan a été très significativement impactée par l'entrée en vigueur de la norme IFRS 16 ("Contrats de location") au 1er janvier 2019. Depuis cette date, les contrats de location, en particulier location coque-nue de navires, sont comptabilisés au bilan (exceptés les contrats inférieurs à 12 mois ou portant sur des biens de faible valeur) alors que jusqu'à présent, seuls les navires en location financement faisaient l'objet d'une comptabilisation. Au 1er janvier 2019, date de première application de la norme IFRS 16, le groupe a enregistré une dette locative de 1 083,1 M€, représentant le montant actualisé des engagements de loyers, en contrepartie d'un actif non courant de droits d'utilisation de 866,4 M€ et d'une baisse significative des dettes fournisseurs de 205,6 M€ qui enregistraient notamment les loyers coque-nue impayés. Ainsi, au 30 juin 2019, l'impact, net des contrats de location financement qui étaient déjà enregistrés au bilan, est une augmentation des actifs nets non courants de 701,3 M€, une diminution du besoin en fonds de roulement de 205,6 M€ et une augmentation de l'endettement net de 997,9 M€. Les capitaux propres ressortent à 52,8 M€, en baisse de 148,2 M€ sous l'effet de la perte enregistrée au 1er semestre 2019. Conformément aux normes IFRS, 1 665 M€ d’emprunts et de dettes locatives ont été classés en passif courant au 30 juin 2019. Il s’agit des emprunts et leases dont les paiements sont suspendus depuis début 2018, dont certains ont fait l'objet d'appels en garantie ou d'accélération depuis le mois de juillet 2019, ainsi que d'autres emprunts présentant des clauses contractuelles de type "défaut croisé" pouvant entraîner une exigibilité anticipée. Au titre des flux de trésorerie (voir annexe IV : tableau simplifié des flux de trésorerie consolidés)



Les flux de trésorerie positifs générés par les opérations se sont élevés à 52,7 M€, en légère baisse de 2,3 M€ par rapport au 2ème semestre 2018, malgré la hausse de l'activité, sous l'effet d'une variation du besoin en fond de roulement défavorable. La cession de 6 navires (dont 3 navires non-smart et 3 navires non stratégiques) a généré 15,1 M€ sur le semestre et reflète la poursuite des efforts de rationalisation de la flotte du groupe. Le montant des investissements, à (31,3) M€, est en augmentation de 6 M€ par rapport au semestre précédent, sous l'effet d'un accroissement des arrêts techniques programmés prioritaires et des réactivations de navires. Les flux de trésorerie consommés par les activités d'investissements s'élèvent ainsi à (18,4) M€. Enfin, reflétant toujours la suspension du service de la dette et des leases, les flux de trésorerie consommés par les activités de financement s'élèvent à (58,0) M€, dont la moitié liée au versement de dividendes à des intérêts minoritaires.

La trésorerie consolidée est en baisse de 22,5 M€ sur le semestre, marquée par les éléments suivants : Le groupe a poursuivi des discussions avec ses créanciers, tant en France qu’à l’étranger, tout au long de ce premier semestre 2019, afin de mettre en adéquation le service de sa dette avec une reprise attendue mais progressive du marché et donc des performances du groupe. Toutefois, le 7 août 2019, le Groupe a annoncé avoir obtenu du tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour la société holding Bourbon Corporation et sa sous-holding Bourbon Maritime. Bourbon Corporation avait demandé et obtenu l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du fait des appels en garantie de la société chinoise ICBC Financial Leasing représentant un montant initial de plus de 800 millions de dollars, complétés d'une demande additionnelle reçue le 10 septembre 2019 et portant le montant total à plus d'1,2 milliard de dollars. Quant à sa filiale BOURBON Maritime, alors qu’elle faisait l’objet d’une procédure de conciliation, la société a demandé et obtenu l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du fait de l’accélération par certains prêteurs français du remboursement de leurs créances représentant un montant de 720 millions d’euros augmenté des intérêts contractuels. Cette situation fait peser une incertitude significative sur la continuité d’exploitation. Le groupe a cependant, arrêté ses comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2019 en maintenant la convention de continuité d’exploitation compte tenu de : La confiance qu'il a dans sa capacité à réunir les conditions nécessaires à la poursuite de ses activités

La confiance qu'il a dans l'issue favorable des procédures de redressement judiciaire

La recherche active de nouveaux partenaires financiers qui a conduit à la réception d’une offre de financement ferme soumise à condition

La trésorerie générée par l’activité qui permet au groupe de faire face à ses besoins courants d’exploitation durant les 12 mois à venir (hors financement de la dette). Perspectives La croissance de la demande mondiale de pétrole reste faible avec une forte volatilité du prix du baril, qui se maintient néanmoins à un niveau moyen aux alentours de 50-60$/b. Dans ce contexte de reprise très modérée, les clients pétroliers sanctionnent de nouveaux projets d’exploration de façon régulière et poursuivent leurs arbitrages en faveur de l’Offshore. Les investissements dans l’Offshore sont même en croissance en 2019, pour la première fois depuis 2014 suite aux gains de productivité du forage et de la production. Globalement, les clients pétroliers restent néanmoins prudents et privilégient toujours les projets à retour sur investissement court. Ils sont par ailleurs très attentifs et portent un grand intérêt aux nouveaux modèles et nouvelles façons de travailler, puisqu’elles visent à apporter de nouveaux gains de productivité. Dans cet environnement, BOURBON continue de se focaliser sur : la maîtrise de ses coûts opérationnels et généraux

la discipline dans le choix des Capex, notamment en matière de réactivation de flotte ainsi que dans le choix des contrats

le déploiement du plan stratégique, et notamment le développement de nouveaux services et nouveaux modèles d’affaires ainsi que celui du programme Smart Shipping

et la restructuration de sa dette. BOURBON MARINE & LOGISTICS

S1 2019 S2 2018 Variation

S1 2019/ S2 2018 S1 2018 Variation

S1 2019/ S1 2018 Indicateurs opérationnels Nombre de navires (ETP)* 205,6 212,5 -3,2 % 216,5 -5,0 % Flotte en opération (ETP)* 124,0 123,4 +0,5 % 130,0 -4,6 % Nombre de navires désarmés (ETP)* 81,6 89,1 -8,4 % 86,5 -5,7 % Taux d'utilisation de la flotte en opération (%) 91,2 87,4 +3,8 pts 86,4 +4,8 pts Taux d’utilisation moyen (%) 55,0 50,8 +4,2 pts 51,9 +3,1 pts Navire Offshore profond 66,9 60,7 +6,2 pts 63,6 +3,3 pts Navire Offshore continental 46,5 43,8 +2,7 pts 44,1 +2,4 pts Tarifs journaliers moyens ($/j) 10 157 10 122 +0,3 % 10 468 -3,0 % Navire Offshore profond 12 105 12 652 -4,3 % 12 993 -6,8 % Navire Offshore continental 8 179 7 693 +6,3% 8 022 +2,0 % * ETP : Equivalent temps plein.



En millions d’euros, sauf mention contraire S1 2019 S2 2018 Variation

S1 2019/ S2 2018 S1 2018 Variation

S1 2019/ S1 2018 Performances financières Chiffre d'affaires ajustéa 178,9 175,0 +2,3 % 182,3 -1,9 % Navire Offshore profond 107,3 105,3 +1,9 % 112,4 -4,5 % Navire Offshore continental 71,6 69,6 +2,9 % 70,0 +2,3 % Coûts opérationnels et généraux (138,7) (140,9) -1,6 % (143,1) -3,1 % EBITDAR ajustéa (hors plus-values) 40,2 34,0 +18,2 % 39,3 +2,3 % en % du CA ajusté 22,5 % 19,4 % 21,6 % Charge des loyers coque-nue - (52,6) ns (51,9) ns EBITDA ajustéa 39,8 (18,5) ns (12,1) ns Charge d'impairment (1,0) (24,2) -95,7 % (44,7) -97,7 % EBIT ajustéa (47,8) (111,5) -57,2 % (112,7) -57,6 % Les résultats de ce 1er semestre 2019 sont le reflet d’une reprise graduelle de l’activité, plus marquée en Offshore profond avec une croissance du taux d’utilisation moyen de 6,2 pts. Les tarifs des navires Offshore continental poursuivent leur légère hausse, la baisse marquée de ceux de l’Offshore profond étant principalement due à la sortie de flotte du Bourbon Arctic et à des renouvellements de contrats à des tarifs de marché actuel. Le chiffre d’affaires est en légère progression par rapport au 2ème semestre 2018, tiré par les régions d’Afrique de l’Ouest (Nigeria et Gabon) et d’Amérique latine (Mexique et Brésil).

8 navires ont été réarmés sur le semestre.

Les coûts opérationnels et généraux profitent des premiers impacts positifs du déploiement du programme Smart shipping et du rattrapage d’exonération des charges patronales pour les armateurs de navires battant pavillon européen.

Le plan de cession des navires se poursuit avec 5 navires vendus ce semestre, en ligne avec la stratégie de rationalisation de la flotte. BOURBON MOBILITY

S1 2019 S2 2018 Variation

S1 2019/ S2 2018 S1 2018 Variation

S1 2019/ S1 2018 Indicateurs opérationnels Nombre de navires (ETP)* 246,9 262,7 -6,0 % 267,9 -7,8 % Flotte en opération (ETP)* 169,8 175,9 -3,5 % 175,5 -3,2 % Nombre de navires désarmés (ETP)* 77,1 86,8 -11,2 % 92,4 -16,7 % Taux d'utilisation de la flotte en opération (%) 78,3 77,9 +0,4 pt 82,6 -4,3 pts Taux d’utilisation moyen (%) 53,9 52,2 +1,7 pt 54,0 -0,1 pt Tarifs journaliers moyens ($/j) 4 308 4 250 +1,4 % 4 391 -1,9 % * ETP : Equivalent temps plein.



En millions d’euros, sauf mention contraire S1 2019 S2 2018 Variation

S1 2019/ S2 2018 S1 2018 Variation

S1 2019/ S1 2018 Performances financières Chiffre d'affaires ajustéa 93,4 92,4 +1,1 % 95,3 -2,0 % Coûts opérationnels et généraux (74,1) (77,7) -4,6 % (77,7) -4,6 % EBITDAR ajustéa (hors plus-values) 19,4 14,7 +32,1 % 17,6 +9,9 % en % du CA ajusté 20,7 % 15,9 % 18,5 % Charge des loyers coque-nue - - - - - EBITDA ajustéa 19,4 15,3 +26,7 % 17,9 +8,2 % Charge d’impairment (0,9) (5,2) -82,0 % - - EBIT ajustéa 4,6 (22,0) ns (11,8) ns Ce semestre est marqué par une légère croissance du chiffre d’affaires ajusté de 1,1 % par rapport au semestre précédent, avec un taux d’utilisation moyen de la flotte en hausse de 1,7 pt pour atteindre 53,9% notamment tirée par le Nigeria, pays à la plus forte croissance en Afrique de l’Ouest et ce, malgré la contraction de la flotte en opération. Bourbon Mobility a en effet accéléré la rationalisation de sa flotte (près d’une dizaine de navires détruits) et son repositionnement sur les zones géographiques en croissance. En parallèle, le projet de modernisation des cabines intérieures de la flotte est lancé, avec pour objectif la mise en service de la première cabine « Business class » mi-2020. Les coûts opérationnels sont impactés par le maintien des efforts de maintenance et de réparation des Surfers mais bénéficient ce semestre, comme les deux autres activités, de l’effet positif du rattrapage d’exonération des charges patronales. 8 navires ont été réarmés sur un rythme régulier ce semestre et de façon conforme à nos prévisions. BOURBON SUBSEA SERVICES

S1 2019 S2 2018 Variation

S1 2019/ S2 2018 S1 2018 Variation

S1 2019/ S1 2018 Indicateurs opérationnels Nombre de navires (ETP)* 19,5 20,0 -2,3 % 20,6 -5,3 % Flotte en opération (ETP)* 15,0 14,7 +2,0 % 14,9 +0,7 % Nombre de navires désarmés (ETP)* 4,5 5,3 -13,5 % 5,7 -21,1 % Taux d'utilisation de la flotte en opération (%) 75,9 73,9 +2,0 pts 58,9 +17,0 pts Taux d’utilisation moyen (%) 58,4 54,6 +3,8 pts 42,6 +15,8 pts Tarifs journaliers moyens ($/j) 34 615 31 786 +8,9 % 32 526 +6,4 % * ETP : Equivalent temps plein.



En millions d’euros, sauf mention contraire S1 2019 S2 2018 Variation

S1 2019/ S2 2018 S1 2018 Variation

S1 2019/ S1 2018 Performances financières Chiffre d’affaires ajustéa 83,6 76,2 +9,8 % 57,4 +45,6 % Coûts opérationnels et généraux (62,6) (55,2) +13,4 % (44,9) +39,4 % EBITDAR ajustéa (hors plus-values) 21,0 20,9 +0,3 % 12,5 +68.0 % en % du CA ajusté 25,1 % 27,5 % 21,8 % Charge des loyers coque-nue - (22,2) ns (21,5) ns EBITDA ajustéa 22,4 (1,5) ns (9,1) ns Charge d'impairment (1,1) (1,6) -29,0 % - - EBIT ajustéa (10,9) (24,4) -55,1% (30,0) -63,5 % En croissance de près de 10 % par rapport au 2ème semestre 2018, le chiffre d’affaires ajusté profite d’une amélioration du taux d’utilisation moyen de 3,8 pts et d’un tarif moyen d’affrètement en augmentation de 8,9 %, confirmant la légère reprise du marché Subsea. L’activité de projets clés en main a progressé au Moyen-Orient et en Afrique de l’Ouest avec des projets de démantèlement de pipelines au Qatar et au Gabon, démontrant la capacité des équipes d’ingénierie de Bourbon Subsea Services à sécuriser les budgets decommissioning des clients. L’activité de robots sous-marins ou « ROV » a en revanche été marquée par une plus faible activité ce semestre. Les coûts opérationnels et généraux sont en hausse de 13,4 %, impactés par des projets clés en main faisant appel à une grande part de sous-traitance externe. Le projet d’installation de 3 éoliennes de 8.3MW au large du Portugal a démarré à la fin du semestre et se poursuit sur le 2ème semestre, maintenant la position de BOURBON en tant que leader d’installation d’éoliennes flottantes. A noter également, la cession d’un navire non stratégique au 2ème trimestre 2019. AUTRES En millions d’euros, sauf mention contraire S1 2019 S2 2018 Variation

S1 2019/ S2 2018 S1 2018 Variation

S1 2019/ S1 2018 Performances financières Chiffre d'affaires ajustéa 5,6 5,9 -5,6 % 5,0 +10,4 % Coûts opérationnels et généraux (3,0) (3,4) -11,8 % (3,9) -23,1 % EBITDAR ajustéa (hors plus-values) 2,6 2,5 +3,7 % 1,1 ns en % du CA ajusté 46,4 % 42,2 % 22,4 % EBITDA ajustéa 2,6 2,5 +3,7 % 1,1 ns EBIT ajustéa 1,7 (2,6) ns 1,0 +74,3 % Les activités « Autres » sont celles qui ne s’intègrent pas dans les segments Marine & Logistics, Mobility ou Subsea Services. Elles correspondent pour la plupart aux résultats de diverses activités de ship management. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Une Assemblée Générale des porteurs d’obligations perpétuelles subordonnées de dernier rang à taux fixe à variable (Undated Deeply Subordinated Fixed to Floating Rate Bonds) s’est tenue le 17 juillet 2019. Elle a autorisé BOURBON à différer le versement des intérêts prévu initialement le 24 juillet 2019. L’ensemble des décisions prises sont consultables sur le site internet: https://www.bourbonoffshore.com/fr/investisseurs/investisseurs-obligataires



Le Conseil d’Administration, réuni le 25 septembre 2019, a arrêté les comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2019. Arrêtés sur recommandation du Comité d’Audit, les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes. ð Le rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle conclut, compte tenu du contexte, à une impossibilité de formuler une conclusion sur les comptes semestriels consolidés résumés en raison des incertitudes pesant sur la continuité d’exploitation dans le contexte des procédures collectives en cours de Bourbon Corporation et de sa filiale Bourbon Maritime. Les résultats de BOURBON continueront d'être influencés par le taux de change €/US$.

La Direction Générale de BOURBON Corporation commentera les résultats lors d'un webcast audio programmé ce jour à 9h00. La présentation sera suivie d'une session de questions/réponses. La rediffusion du webcast audio sera disponible au cours de la journée sur le site web : https://www.bourbonoffshore.com/fr/resultats-semestriels-2019

CALENDRIER FINANCIER Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre et des 9 mois 2019 7 novembre 2019 ANNEXE I Rapprochement des informations financières ajustées et des états financiers consolidés Les éléments d’ajustement proviennent de la consolidation des co-entreprises selon la méthode de la mise en équivalence. Au 30 juin 2019, et sur les périodes comparatives de 2018, les éléments d’ajustement sont les suivants : En millions d’euros S1 2019 ajusté Retraitement IFRS* S1 2019

consolidé Chiffre d’affaires 361,5 (33,0) 328,5 Coûts directs et Coûts Généraux & Administratifs (278,3) 18,6 (259,7) Excédent brut d’exploitation hors loyers coque-nue (EBITDAR) et hors plus-values 83,2 (14,3) 68,8 Loyers coque-nue - - - Excédent brut d’exploitation (EBITDA) hors plus-values 83,2 (14,3) 68,8 Plus-values 0,9 - 0,9 EBITDA 84,1 (14,3) 69,7 Amortissements et provisions (133,4) 2,4 (131,0) Impairment (3,1) - (3,1) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence - 4,4 4,4 Résultat sur participations cédées (0,3) - (0,3) EBIT (52,7) (7,5) (60,2) *Effet de la consolidation des sociétés contrôlées conjointement selon la méthode de mise en équivalence (IFRS 11).























En millions d’euros - Les états financiers 2018 n'ont pas été retraités des effets de l'application d'IFRS 16 "Contrats de location" S2 2018 ajusté Retraitement IFRS* S2 2018

consolidé Chiffre d’affaires 349,4 (27,1) 322,3 Coûts directs et Coûts Généraux & Administratifs (277,3) 23,2 (254,1) Excédent brut d’exploitation hors loyers coque-nue (EBITDAR) et hors plus-values 72,1 (3,9) 68,2 Loyers coque-nue (74,9) - (74,9) Excédent brut d’exploitation (EBITDA) hors plus-values (2,8) (3,9) (6,7) Plus-values 0,6 - 0,6 EBITDA (2,2) (3,9) (6,1) Amortissements et provisions (127,2) 2,6 (124,6) Impairment (31,0) - (31,0) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence** - (0,5) (0,5) EBIT (160,4) (1,8) (162,2) * Effet de la consolidation des sociétés contrôlées conjointement selon la méthode de la mise en équivalence (IFRS 11).

**inclus l'application de la norme IAS 29



En millions d’euros - Les états financiers 2018 n'ont pas été retraités des effets de l'application d'IFRS 16 "Contrats de location" S1 2018 ajusté Retraitement IFRS* S1 2018

consolidé Chiffre d’affaires 340,1 (28,6) 311,5 Coûts directs et Coûts Généraux & Administratifs (269,5) 20,3 (249,2) Excédent brut d’exploitation hors loyers coque-nue (EBITDAR) et hors plus-values 70,6 (8,3) 62,3 Loyers coque-nue (73,4) - (73,4) Excédent brut d’exploitation (EBITDA) hors plus-values (2,8) (8,3) (11,1) Plus-values 0,7 - 0,7 EBITDA (2,2) (8,3) (10,4) Amortissements et provisions (106,6) 2,7 (104,0) Impairment (44,7) - (44,7) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence** - 1,0 1,0 Résultat sur participations cédées 0,1 - 0,1 EBIT (153,4) (4,5) (158,0) * Effet de la consolidation des sociétés contrôlées conjointement selon la méthode de la mise en équivalence (IFRS 11).

**inclus l'application de la norme IAS 29 ANNEXE II Compte de résultat consolidé En millions d’euros (sauf données par action) S1 2019



S2 2018*



Variation

S1 2019/ S2 2018



S1 2018*



Variation

S1 2019/ S1 2018 Chiffre d’affaires 328,5 322,3 +1,9 % 311,5 +5,5 % Coûts directs (200,0) (201,2) -0,6 % (194,7) +2,7 % Coûts Généraux & Administratifs (59,7) (52,9) +12,7 % (54,5) +9,5 % Excédent brut d’exploitation hors loyers coque-nue (EBITDAR) et hors plus-values 68,8 68,2 +0,9 % 62,3 +10,4 % Loyers coque-nue - (74,9) -100,0 % (73,4) -100,0 % Excédent brut d’exploitation (EBITDA) hors plus-values 68,8 (6,7) ns (11,1) ns Plus-values 0,9 0,6 +59,3 % 0,7 +41,3 % EBITDA 69,7 (6,1) ns (10,4) ns Amortissements et provisions (131,0) (124,6) +5,1 % (104,0) +26,0 % Impairment (3,1) (31,0) -90,0 % (44,7) -93,1 % Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 4 ,4 (0,5) ns 1,0 ns Résultat sur participations cédées (0,3) - ns 0,1 ns Résultat opérationnel (EBIT) (60,2) (162,2) -62,9 % (158,0) -61,9 % Résultat financier (62,2) (86,8) -28,3 % (29,8) +108,4 % Impôts (6,2) (8,7) -28,5 % (5,8) +6,9 % Résultat net (128,6) (257,6) -50,2 % (193,7) -33,8 % Intérêts ne donnant pas le contrôle (6,7) (3,1) ns (3,4) +93,4 % Résultat Net Part du Groupe (135,2) (260,7) -48,1 % (197,1) -31,4 % Résultat par action (1,75) (2,55) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 77 350 596 77 373 341 * les états financiers 2018 n’ont pas été retraités des effets de l’application d’IFRS 16 « Contrats de location »

ANNEXE III Bilan consolidé simplifié En millions d’euros 30/06/2019 31/12/2018* 30/06/2019 31/12/2018 * CAPITAUX PROPRES 52,8 201,0 Immobilisations corporelles nettes 1 473,2 1 638,2 Dettes financières > 1 an 39,9 44,8 Droits d’utilisation 815,8 - Autres actifs non courants 84,0 83,5 Autres passifs non courants 136,5 108,9 TOTAL ACTIFS NON COURANTS 2 373,0 1 721,7 TOTAL PASSIFS NON COURANTS 176,4 153,7 Disponibilités 200,1 217,1 Dettes financières < 1 an 2 457,3 1 449,9 Autres actifs courants 443,3 408,4 Autres passifs courants 331,1 554,6 TOTAL ACTIFS COURANTS 643,4 625,5 TOTAL PASSIFS COURANTS 2 788,4 2 004,5 Actifs non courants détenus en vue de la vente 1,2 12,0 Passifs directement associés à des actifs non courants détenus en vue de la vente - - TOTAL PASSIF 2 964,8 2 158,2 TOTAL ACTIF 3 017,6 2 359,2 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 3 017,6 2 359,2 * les états financiers 2018 n’ont pas été retraités des effets de l’application d’IFRS 16 « Contrats de location »





ANNEXE IV Tableau simplifié des flux de trésorerie consolidés En millions d’euros S1 2019 S2 2018* S1 2018* Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles (A) 52,7 55,0 80,8 Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (31,3) (25,3) (21,8) Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 15,1 3,3 10,2 Autres flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (2,2) 1,7 0,2 Flux de trésorerie nets utilisés pour les activités d'investissement (B) (18,4) (20,2) (11,4) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Augmentation (diminution) nette des emprunts (19,7) (58,1) (17,2) Augmentation (diminution) nette de la dette locative (4,3) - - Emission d’obligations perpétuelles - - - Dividendes payés aux actionnaires du groupe - - - Dividendes payés aux intérêts ne donnant pas le contrôle (27,8) (0,5) (3,0) Coût de l'endettement net (6,1) (4,4) (13,4) Autres flux de trésorerie provenant des activités de financement - 1,0 - Flux de trésorerie nets utilisés pour les activités de financement (C) (58,0) (61,9) (33,6) Incidence de la variation des taux de change et autres reclassements (D) 1,2 (4,5) 1,9 Variation de la trésorerie nette (A) + (B) + (C) + (D) (22,5) (31,7) 37,7 Trésorerie nette d’ouverture 173,2 204,9 167,2 Variation de la trésorerie nette (22,5) (31,7) 37,7 Trésorerie nette de clôture 150,8 173,2 204,9 * les états financiers 2018 n’ont pas été retraités des effets de l’application d’IFRS 16 « Contrats de location »

ANNEXE V Sources et emplois du cash consolidé S1 2019 S2 2018* S1 2018* En millions d’euros Cash généré par les opérations 82,7 54,1 71,1 Navires en service (A) 67,5 50,8 60,9 Vente de navires 15,1 3,3 10,2 Décaissements pour : (38,1) (10,5) (19,0) Intérêts (6,1) (4,4) (13,4) Impôts (B) (4,1) (5,6) (2,6) Dividendes (27,8) (0,5) (3,0) Cash net provenant de l'activité 44,6 43,6 52,1 Variation de l'endettement net (0,3) (30,9) (53,0) Obligation perpétuelle - - - Utilisation du cash pour : (42,0) (15,4) 0,7 Investissements (31,3) (25,3) (21,8) Besoin en fonds de roulement (C) (10,7) 9,8 22,5 Autres sources et emplois du cash (2,3) 2,8 0,2 Cash-flows libres 36,5 33,0 69,2 Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles (A+B+C) 52,7 55,0 80,8 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (31,3) (25,3) (21,8) Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 15,1 3,3 10,2 * les états financiers 2018 n’ont pas été retraités des effets de l’application d’IFRS 16 « Contrats de location »

ANNEXE VI Répartition trimestrielle du chiffre d'affaires ajusté En millions d’euros 2019 2018 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Bourbon Marine & Logistics 91,0 87,9 88,0 87,0 89,9 92,4 Navires Offshore profond 53,6 53,8 53,0 52,4 55,0 57,4 Navires Offshore continental 37,5 34,1 35,0 34,6 35,0 35,0 Bourbon Mobility 46,1 47,3 46,1 46,3 47,1 48,2 Bourbon Subsea Services 43,4 40,2 38,2 37,9 30,2 27,2 Autres 3,0 2,5 3,6 2,3 1,9 3,1 Total chiffre d’affaires ajusté 183,6 178,0 175,9 173,5 169,3 171,0 impact IFRS 11* (17,3) (15,7) (13,7) (13,4) (15,4) (13,3) TOTAL CONSOLIDE 166,3 162,3 162,2 160,2 153,9 157,6

* Effets de la consolidation de co-entreprises selon la méthode de la mise en équivalence. Evolution trimestrielle des taux d'utilisation moyens de la flotte en opération En % 2019 2018 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Bourbon Marine & Logistics 90,8 90,4 88,1 86,7 84,9 89,0 Navires Offshore profond 90,5 92,0 86,6 86,9 83,5 88,1 Navires Offshore continental 91,0 88,8 89,7 86,6 86,2 90,0 Bourbon Mobility 76,6 79,6 78,0 77,8 81,1 84,3 Bourbon Subsea Services 73,3 78,5 74,0 73,9 60,9 55,7 Taux d’utilisation moyen 82,2 83,9 81,8 81,2 81,7 84,9 Evolution trimestrielle des taux d'utilisation moyens de la flotte En % 2019 2018 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Bourbon Marine & Logistics 56,0 53,9 50,5 51,0 51,6 52,7 Navires Offshore profond 66,9 66,9 61,0 60,4 63,0 65,2 Navires Offshore continental 48,3 44,7 43,2 44,4 43 ,9 44,3 Bourbon Mobility 53,4 54,7 52,5 51,8 53,8 54,4 Bourbon Subsea Services 57,9 58,9 54,9 54,3 45,4 39,0 Taux d’utilisation moyen 54,7 54,5 51,7 51,6 52,5 53,0 Evolution trimestrielle des tarifs journaliers moyens de la flotte En US$/jour 2019 2018 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Bourbon Marine & Logistics 10 130 10 188 10 177 10 128 10 360 10 911 Navires Offshore profond 12 130 12 123 12 701 12 705 12 873 13 577 Navires Offshore continental 8 186 8 136 7 694 7 709 7 924 8 292 Bourbon Mobility 4 281 4 351 4 239 4 285 4 326 4 549 Bourbon Subsea Services 35 952 33 346 33 207 30 321 30 571 34 933 Tarif journalier moyen 8 262 8 172 7 989 7 854 7 786 8 179 Nombre trimestriel de navires (fin de période) En nombre de navires* 2019 2018 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Bourbon Marine & Logistics 203 204 211 212 214 216 Navires Offshore profond 84 84 87 87 87 87 Navires Offshore continental 119 120 124 125 127 129 Bourbon Mobility 244 248 252 260 266 269 Bourbon Subsea Services 19 20 20 20 20 21 TOTAL FLOTTE 466 472 483 492 500 506

* Navires opérés par BOURBON (en propriété ou en affrètement coque-nue). Répartition semestrielle du chiffre d'affaires ajusté En millions d’euros 2019

S1 2018 S2 S1 Bourbon Marine & Logistics 178,9 175,0 182,3 Navires Offshore profond 107,3 105,3 112,4 Navires Offshore continental 71,6 69,6 70,0 Bourbon Mobility 93,4 92,4 95,3 Bourbon Subsea Services 83,6 76,2 57,4 Autres 5,6 5,9 5,0 Total chiffre d'affaires ajusté 361,5 349,4 340,1 Impact IFRS 11 * (33,0) (27,1) (28,6) TOTAL CONSOLIDÉ 328,5 322,3 311,5 * Effets de la consolidation de co-entreprises selon la méthode de la mise en équivalence. Taux d'utilisation moyens semestriels de la flotte en opération En % 2019

S1 2018 S2 S1 Bourbon Marine & Logistics 91,2 87,4 86,4 Navires Offshore profond 91,7 86,8 84,9 Navires Offshore continental 90,6 88,1 87,9 Bourbon Mobility 78,3 77,9 82,6 Bourbon Subsea Services 75,9 73,9 58,9 Taux utilisation moyen 83,4 81,5 83,0 Taux d'utilisation moyens semestriels de la flotte En % 2019

S1 2018 S2 S1 Bourbon Marine & Logistics 55,0 50,8 51,9 Navires Offshore profond 66,9 60,7 63,6 Navires Offshore continental 46,5 43,8 44,1 Bourbon Mobility 53,9 52,2 54,0 Bourbon Subsea Services 58,4 54,6 42,6 Taux utilisation moyen 54,5 51,7 52,7 Tarifs journaliers moyens semestriels de la flotte En US$/jour 2019

S1 2018 S2 S1 Bourbon Marine & Logisctics 10 157 10 122 10 468 Navires Offshore profond 12 105 12 652 12 993 Navires Offshore continental 8 179 7 693 8 022 Bourbon Mobility 4 308 4 250 4 391 Bourbon Subsea Services 34 615 31 786 32 526 Tarif journalier moyen 8 219 7 902 7 888 Répartition géographique du chiffre d'affaires ajusté de BOURBON En millions d’euros Trimestre Semestre T2 2019 T1 2019 Variation T2 2018 S1 2019 S2 2018 Variation S1 2018 Afrique 96,3 101,1 -4,7 % 89,4 197,4 192,3 +2,7 % 189,4 Europe & Méditerranée/Moyen-Orient 43,9 35,2 +24,6 % 36,3 79,1 73,9 +7,0 % 62,5 Continent américain 22,7 23,6 -3,9 % 24,3 46,3 43,3 +7,0 % 51,3 Asie 20,6 18,0 +14,4 % 19,2 38,7 39,9 -3,0 % 37,1

En millions d’euros 2019 2018 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Afrique 96,3 101,1 101,7 90,6 89,4 99,9 Europe & Méditerranée/Moyen-Orient 43,9 35,2 33,4 40,5 36,3 26,2 Continent américain 22,7 23,6 21,0 22,3 24,3 27,0 Asie 20,6 18,0 19,7 20,2 19,2 17,9 Autres indicateurs clés Evolution trimestrielle 2019 2018 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Taux de change €/US$ moyen du trimestre 1,12 1,14 1,14 1,16 1,19 1,23 Taux de change €/US$ à la clôture 1,14 1,12 1,15 1,16 1,17 1,23 Prix du Brent moyen du trimestre (en US$/bbl) 69 63 69 75 75 67 Evolution semestrielle 2019

S1 2018 S2 S1 Taux de change €/US$ moyen du semestre 1,13 1,15 1,21 Taux de change €/US$ à la clôture 1,14 1,15 1,17 Prix du Brent moyen du semestre (en US$/bbl) 66 72 71

Glossaire financier Données ajustées : le reporting interne (et donc l'information financière ajustée) enregistre les performances des coentreprises opérationnelles sur lesquelles le groupe exerce un contrôle conjoint selon la méthode de l'intégration globale. L’information financière ajustée est présentée par Activités et par Segments sur la base du système de reporting interne et de l’information segmentée interne utilisée par le principal décideur opérationnel pour piloter et mesurer la performance de BOURBON (IFRS 8). Par ailleurs, le reporting interne ne tient pas compte de la norme IAS 29 (Information financière dans les économies hyper inflationnistes), applicable pour la première fois en 2017 à une co-entreprise opérationnelle située en Angola. EBITDA : marge opérationnelle avant amortissements et dépréciations. EBITDAR : chiffre d’affaires diminué des coûts d’exploitation directs (hors loyers coque-nue) et des frais généraux et administratifs. EBIT : EBITDA après dotations et reprises aux amortissements et aux provisions et plus-values sur participations cédées, mais hors quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence. Résultat opérationnel (EBIT) après quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence : EBIT après quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence Capitaux engagés (ou employés) : comprennent (i) les capitaux propres, (ii) les provisions (y compris imposition différée nette), (iii) les dettes nettes ; ils se déterminent également comme la somme (i) des actifs nets non courants (incluant les acomptes sur immobilisations), (ii) du besoin en fonds de roulement et (iii) des actifs nets détenus en vue de la vente. Cash-flows libres : flux nets de trésorerie des activités opérationnelles après prise en compte des encaissements et décaissements liés aux acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles. Taux d’utilisation : sur une période, nombre de jours générant un revenu divisé par le nombre de jours calendaires. Taux d’utilisation de la flotte en opération : sur une période, nombre de jours générant un revenu divisé par le nombre de jours calendaires, pour les navires qui ne sont pas désarmés.

A PROPOS DE BOURBON Parmi les leaders du marché des services maritimes à l’offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 8 400 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 29 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité. BOURBON regroupe trois activités (Marine & Logistics, Mobility et Subsea Services) et assure aussi la protection du littoral français pour la Marine nationale. En 2018, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 689,5 M€ et opérait une flotte de 483 navires. Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment B. CONTACTS BOURBON



Relations investisseurs, analystes, actionnaires

+33 140 138 607

investor-relations@bourbon-online.com









Communication Groupe

Christelle Loisel

+33 491 136 732

christelle.loisel@bourbon-online.com

Agence relations média

Publicis Consultants

Vilizara Lazarova

+33 144 824 634

vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr





