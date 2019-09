BOURBON : Point sur les opérations de recherche de l'équipage du Bourbon Rhode

30 Septembre 2019 14:30

BOURBON a la douleur de faire part du décès d'un des membres de l'équipage du Bourbon Rhode. Le corps du marin disparu a été repéré par un des avions participant aux recherches et a pu être récupéré par l'un des cinq navires venus porter assistance. La famille du marin a immédiatement été prévenue et a demandé à ce que son identité ne soit pas divulguée.

Les opérations de secours se poursuivent pour retrouver les autres membres de l'équipage, d'importants moyens de recherche, maritime et aérien, ayant été déployés par les autorités françaises et américaines.

« Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Cette tragédie affecte l'ensemble des collaborateurs de BOURBON qui expriment tout leur soutien aux familles de marins. Nous restons pleinement mobilisés sur les opérations de recherche afin de retrouver les autres marins portés disparus et je tiens ici à exprimer notre reconnaissance aux sauveteurs, à toutes les équipes du Cross (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) ainsi qu'aux équipes des cellules de crise qui travaillent sans relâche dans ce but » déclare Gaël Bodénès, Directeur Général délégué de BOURBON.

Un nouveau point sur la situation sera diffusé prochainement.