BOURBON : Point sur les opérations de recherche de l'équipage du Bourbon Rhode

07 Octobre 2019 15:45

Les trois marins rescapés de l'équipage du Bourbon Rhode sont arrivés hier à Fort de France à bord de la frégate de la Marine nationale « Ventôse ». Ils ont été accueillis par les autorités civiles, militaires et les représentants de BOURBON. Les 3 marins, en bonne santé, ont été pris en charge par les structures sanitaires et ont d'ores et déjà retrouvé leur famille.

Les corps des marins décédés lors du naufrage ont été pris en charge par les services funéraires et seront rapatriés auprès de leurs familles.

BOURBON rappelle qu'un dispositif de recherche et de sauvetage d'une ampleur exceptionnelle, tant maritime qu'aérien, a été déployé depuis le 26 septembre par le CROSS Antilles-Guyane qui assure la direction et la coordination des opérations pour le compte de la préfecture maritime. A ce jour, l'opération de recherche décidée par le CROSS continue : un navire, l'Alp Striker, un AHTS de 90 m capable d'opérer sur de très longues distances, quadrille toujours la zone pour retrouver les marins disparus et tous les navires de commerce croisant dans cette zone sont également mobilisés pour mettre en place une veille adaptée.

Les équipes de BOURBON apportent leur soutien au quotidien aux familles des membres de l'équipage. Les cellules de crise poursuivent leur action et collaborent avec les différentes parties prenantes pour comprendre les faits et circonstances de ce drame.