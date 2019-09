BOURBON : Résultats du 1er semestre 2019 de BOURBON

26 Septembre 2019 7:00

- Le chiffre d'affaires ajusté progresse de 3,5 % pour atteindre 361,5 M€ (328,5 M€ en consolidé) reflétant l'amélioration lente et graduelle de l'activité - Un EBITDAR ajusté en hausse de 15,3 % par rapport au semestre précédent

Le chiffre d'affaires ajusté s'élève à 361,5 M€, bénéficiant d'une hausse de 4 % des tarifs journaliers, des taux d'utilisation de la flotte en progression de 2,8 pts par rapport au second semestre 2018 et d'un effet positif de change. 

Le nombre de navires désarmés baisse de 10 %, reflétant d'une part une remise en service progressive des navires et d'autre part la mise en œuvre du plan de cession des navires non stratégiques. 

L'EBITDAR ajusté progresse à 83,2 M€ (EBITDAR consolidé de 68,8 M€), prenant en compte les coûts de la restructuration financière et des éléments non récurrents favorables. 

Le free cash-flow atteint 36,5 M€ contre 33,0 M€ au 2ème semestre 2018. 

Le groupe poursuit les négociations en cours dans le cadre des procédures judiciaires ouvertes depuis le 7 août 2019 et a arrêté ses comptes en continuité d'exploitation compte tenu de la confiance qu'il a dans sa capacité à réunir les conditions nécessaires à la poursuite de ses activités.

« Les résultats de ce semestre illustrent nos efforts continus de rationalisation de la flotte et de maîtrise des coûts ainsi que l'engagement de l'ensemble des équipes à maintenir nos standards d'excellence opérationnelle. La reprise du marché, même si elle est lente et très progressive, est réelle. Néanmoins, la rigueur de gestion reste fondamentale pour assurer une croissance durable. Nous restons très vigilants et allons maintenir une véritable discipline dans le choix de nos investissements et de nos contrats, tout en nous focalisant sur la transformation de notre modèle. Les premiers succès obtenus ce semestre sont encourageants », déclare Gaël Bodénès, Directeur Général délégué de BOURBON Corporation.