BOURBON : communiqué de presse - Point sur les opérations de recherche du Bourbon Rhode

Marseille, le 27 septembre 2019,

Point sur les opérations de recherche du Bourbon Rhode

Coordonnées par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, les recherches du remorqueur Bourbon Rhode sont toujours en cours alors qu’un navire minéralier est arrivé sur zone. Les conditions météorologiques restent particulièrement défavorables et la zone de recherche est touchée par la queue du cyclone Lorenzo. D’autres moyens maritimes sont en cours de mobilisation pour porter assistance à l’équipage du navire, ainsi qu’un support aérien du NHC (National Hurricane Center).

La cellule de crise travaille en très étroite collaboration avec le Cross AG. Les équipes de BOURBON sont mobilisées pour tenir informées les familles des marins et leur apporter tout le soutien possible dans cette épreuve.

Un point sur l’évolution de la situation sera diffusé prochainement.





