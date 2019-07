BOURBON en redressement judiciaire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La menace prenait corps ces derniers jours. Elle s'est concrétisée ce soir. Face à l'intransigeance de l'un de ses principaux créanciers, le spécialiste chinois du leasing ICBC, le groupe de services maritimes destinés à l'industrie pétrolière, lesté d'une dette de 2,7 milliards d'euros, a été contraint de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'ex fleuron français a bien cherché une alternative en déposant il y a quelques jours une demande d'ouverture de sauvegarde auprès du Tribunal de commerce de Marseille.Mais par jugement en date du 24 juillet 2019, le Tribunal a rejeté cette demande, estimant que Bourbon est, de fait, en cessation de paiement.Pour autant, Bourbon devrait poursuivre ses activités. La procédure de redressement judiciaire ne concernera en effet que la société holding Bourbon Corporation et non les sociétés opérationnelles, qui pourront poursuivre leur fonctionnement normalement et continuer de répondre aux besoins des clients.Cette procédure de redressement judiciaire tombe particulièrement mal pour le groupe alors que la reprise du secteur s'amorce enfin après plusieurs années de crise.La décision du créancier chinois met sans nul doute la pression sur le PDG, Jacques de Chateauvieux pour qu'il cède.Aux termes de plusieurs mois de négociations, les banques, dont ICBC Leasing, mais aussi BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel et Natixis, avaient donné jusqu'au jeudi 4 juillet au groupe pour accepter leur offre de refinancement (120 millions d'euros de nouvelle dette, transformation en capital de 1,4 milliard de dette) qui conduit à exproprier Jacques de Chateauvieux de ses 60 % du parapétrolier.De son côté, Jacques de Chateauvieux avait proposé un montage alternatif, un apport de dette de 80 millions d'euros et un prêt de 164 millions d'euros, qui le maintenaient aux commandes.