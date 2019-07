COMMUNIQUÉ DE PRESSE

16 Juillet 2019



BOURBON s’associe à PEUGEOT Design Lab pour le design des futures cabines de ses navires passagers

Bourbon Mobility, leader du transport maritime de personnel à l’Offshore, propose à ses clients des services inspirés de l’aviation. Ses futures cabines seront déclinées en une gamme de 3 types de confort, « Business Class », « Premium » et « Eco ». Pour concevoir leur design, Bourbon Mobility a sollicité l’expertise du studio PEUGEOT Design Lab. Les designers ont conçu un plan de cabine qui garantit une sécurité optimale, des sièges au confort « VIP » et des rangements ergonomiques. La première cabine « Business Class» sera mise en service mi-2020.

Les designers de PEUGEOT Design Lab ont soigné chaque détail des futures cabines signées Bourbon Mobility.

La sécurité est renforcée. Les sièges intègrent des poignées qui facilitent les déplacements lors du roulis et du tangage. Les larges allées de la cabine favorisent une circulation fluide. Deux grands écrans diffusent les consignes de sécurité. Les gilets de sauvetage sont visibles et accessibles.

Le confort est proche d’une « Classe Affaire » dans un environnement Offshore contraint. Les sièges sont dotés de maintiens latéraux, d’appui-têtes enveloppants et d’un repose-mollets. Leur amorti réduit les vibrations. L’inclinaison est ample, l’espace aux genoux conséquent. La luminosité est amplifiée par les larges hublots.

L’ergonomie est soignée. Des rangements fermés et des éclairages sont distillés au plafond de la cabine. Un repose-tablette numérique et une prise USB au dos des sièges permettront de profiter du WI-FI et des nouveaux services de divertissements offerts aux passagers sur demande du client. L’identité visuelle de la cabine est soulignée par le bois clair, chaleureux qui côtoie le métal satiné. Les teintes bleues ciel et sombres sont un clin d’œil à l’univers hauturier.





« Notre objectif est d’établir de nouveaux standards de confort dans le transport de personnel offshore en nous inspirant du modèle aéronautique. Nos futures cabines seront déclinées dans une gamme de 3 types de confort « Business Class », « Premium » et « Eco » pour offrir une nouvelle expérience passager à bord. Nous avons sollicité PEUGEOT Design Lab pour son savoir-faire en matière d’identité de marque, de design intérieur et de pilotage industriel, notamment dans les domaines maritimes et du transport, car nous souhaitons réaffirmer les services Bourbon Mobility comme l’alternative au transport par hélicoptère : plus sûr, plus fiable, plus confortable et plus économique » a déclaré François LESLE, CEO de Bourbon Mobility.







« A l’image des recherches menées pour renouveler les habitacles des dernières PEUGEOT, nous avons voulu améliorer l’expérience utilisateur des passagers de Bourbon Mobility. L’ergonomie des rangements, le « comfort fit » des sièges, qui offrent moelleux et maintien, la qualité des matériaux et leur assemblage vont choyer les occupants. Ces points clés du design signeront l’identité des futures cabines » a déclaré Arnault Gournac, Directeur de PEUGEOT Design Lab.





Le premier prototype d’un navire longue distance « Crewliner » (36 mètres) équipé d’une cabine « Business Class » pour 46 passagers sera livré début 2020. Les futures cabines seront implantées selon le principe du « Plug & Play » directement sur les navires existants, progressivement à partir de mi-2020.

A propos de PEUGEOT Design Lab

Riche d’un savoir-faire issu de plus de 200 ans de création industrielle et de 120 ans de création automobile, PEUGEOT a lancé en juin 2012 Peugeot Design Lab, studio de global brand design dédié au service de clients externes. Sa mission principale est la conception de produits, de services et d’expériences de marques dans tous les secteurs d’activité, hors automobile. Depuis sa création, de nombreux clients ont fait appel à ses services : Airbus, Dassault Aviation, Alstom, Bombardier, Carrefour, Groupe Seb, Quechua… L’une de ses dernières réalisations est le Sea Drive Concept pour Bénéteau.

A PROPOS DE BOURBON ET BOURBON MOBILITY

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l’offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 8 200 professionnels compétents. En 2018, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 689,5 M€ et opérait une flotte de 483 navires. BOURBON regroupe trois activités (Marine & Logistics, Mobility et Subsea Services) et assure aussi la protection du littoral français pour la Marine nationale.

Depuis plus de 30 ans, Bourbon Mobility propose aux majors pétroliers tels que BP, Chevron, Total, ENI, Exxon, etc., des services de transport ultra-rapide de personnels et de cargo léger, sur toutes les distances. Avec plus de 3 millions de personnes transportées chaque année sur une flotte de plus de 250 Crewboats, Bourbon Mobility s'impose comme le leader mondial du transport de personnels dans l'industrie pétrolière en offrant à ses clients une solution sûre, économique et fiable, alternative aux hélicoptères.

