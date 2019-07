BOURBON : s'associe à Peugeot Design Lab pour le design des cabines de ses navires passagers

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alors que le destin de Bourbon reste suspendu aux discussions entre entre le PDG Jacques de Chauteauvieux et les créanciers concernant le plan de restructuration de la dette, la société prépare l'avenir. Le groupe parapétrolier spécialiste des services maritimes s'est en effet associé à Peugeot Design Lab pour le design des futures cabines de ses navires passagers. Il propose à ses clients des services inspirés de l'aviation. Ses futures cabines seront déclinées en une gamme de 3 types de confort, " Business Class ", " Premium " et " Eco ".Pour concevoir leur design, Bourbon Mobility a sollicité l'expertise du studio Peugeot Design Lab. Les designers ont conçu un plan de cabine qui garantit une sécurité optimale, des sièges au confort " VIP " et des rangements ergonomiques. La première cabine " Business Class" sera mise en service mi-2020.