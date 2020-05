Bourbon : Subsea Services participe à l'installation de la 3ème éolienne flottante du parc Windfloat Atlantic

29 Mai 2020 7:45

Après avoir fourni et installé les lignes d'ancre, Bourbon Subsea Services remorque et connecte la 3ème éolienne flottante de 8,4 MW du parc Windfloat Atlantic à 20 km de Viana do Castelo, sur la côte portugaise. Avec une capacité totale de 25 MW, il s'agit des éoliennes flottantes les plus puissantes jamais installées. BOURBON, responsable du management de projet et de l'ingénierie d'installation en mer, met en place l'ensemble des moyens navals et humains nécessaires aux opérations pour les 3 turbines. L'équipe projet de BOURBON a travaillé en étroite collaboration avec son client WINDPLUS qui associe EDPR, Engie, Repsol et les partenaires Principle Power, la joint-venture Navantia/Windar, le groupe A-Silva Matos, le constructeur de turbines éoliennes MHI Vestas, le fabricant de câbles dynamiques JDR Cables ainsi que Vryhof, le fournisseur du système d'ancrage. BOURBON Subsea Services se positionne ainsi aujourd'hui comme le leader européen de l'installation des éoliennes flottantes offshore.

Avec l'appui de trois navires (le remorqueur Bourbon Orca, assisté d'un remorqueur portuaire et d'un navire support de ROV et poseur de câbles électriques), c'est une équipe de plus de 70 personnes qui va mettre en place cette éolienne culminant à 100m de hauteur. Après le remorquage et la connexion aux lignes d'ancrage préinstallées, BOURBON réalisera les opérations de raccordement électrique. Ce projet au forfait démontre l'expertise du groupe dans le domaine du remorquage, de la robotique sous-marine, du positionnement et de la pose de câbles électriques ainsi que sa capacité de coordination de tous les acteurs.

« Cette dernière étape du projet de Windfloat Atlantic marque un tournant pour l'éolien flottant qui passe du prototype à un stade préindustriel. Témoignant du potentiel de l'éolien flottant, le succès de ce projet est pour BOURBON un motif de fierté, celle de prendre part à l'essor des énergies renouvelables, mettant à profit des années d'expérience et de professionnalisme en mer » témoigne Patrick Belenfant, Directeur Général de Bourbon Subsea Services.