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BOURBON CORPORATION

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Bourbon : Validation de la procédure de redressement judiciaire

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08/08/2019 | 09:19

8 août (Reuters) - Bourbon a annoncé jeudi dans un communiqué :

* A LA DEMANDE DE BOURBON CORPORATION ET DE BOURBON MARITIME, LE TRIBUNAL A DÉCIDÉ L'OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN DATE DU 7 AOÛT POUR LA SOCIÉTÉ HOLDING BOURBON CORPORATION ET SA SOUS-HOLDING BOURBON MARITIME.

* BOURBON CORPORATION AVAIT DEMANDÉ L'OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU FAIT DES APPELS EN GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ CHINOISE ICBC LEASING REPRÉSENTANT UN MONTANT DE PLUS DE 800 MILLIONS DE DOLLARS.

* ALORS QUE BOURBON MARITIME FAISAIT L'OBJET D'UNE PROCÉDURE DE CONCILIATION, LA SOCIÉTÉ A DEMANDÉ L'OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU FAIT DE L'ACCÉLÉRATION PAR CERTAINS PRÊTEURS FRANÇAIS DU REMBOURSEMENT DE LEURS CRÉANCES REPRÉSENTANT UN MONTANT DE 720 MILLIONS D'EUROS AUGMENTÉ DES INTÉRÊTS CONTRACTUELS.

* LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE NE CONCERNE QUE LES SOCIÉTÉS HOLDING BOURBON CORPORATION ET BOURBON MARITIME ET NON LES SOCIÉTÉS OPÉRATIONNELLES, QUI PEUVENT POURSUIVRE LEUR FONCTIONNEMENT NORMALEMENT ET CONTINUER DE RÉPONDRE AUX BESOINS DES CLIENTS. Le communiqué : https://bit.ly/2YVuoyd Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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