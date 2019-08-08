Bourbon : Validation de la procédure de redressement judiciaire

8 août (Reuters) - Bourbon a annoncé jeudi dans un
communiqué :
* A LA DEMANDE DE BOURBON CORPORATION ET DE BOURBON
MARITIME, LE
TRIBUNAL A DÉCIDÉ L'OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT
JUDICIAIRE EN DATE DU 7 AOÛT POUR LA SOCIÉTÉ HOLDING BOURBON
CORPORATION ET SA SOUS-HOLDING BOURBON MARITIME.
* BOURBON CORPORATION AVAIT DEMANDÉ L'OUVERTURE D'UNE
PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU FAIT DES APPELS EN GARANTIE DE LA
SOCIÉTÉ CHINOISE ICBC LEASING REPRÉSENTANT UN MONTANT DE PLUS DE
800 MILLIONS DE DOLLARS.
* ALORS QUE BOURBON MARITIME FAISAIT L'OBJET D'UNE PROCÉDURE
DE
CONCILIATION, LA SOCIÉTÉ A DEMANDÉ L'OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU FAIT DE L'ACCÉLÉRATION PAR
CERTAINS PRÊTEURS FRANÇAIS DU REMBOURSEMENT DE LEURS CRÉANCES
REPRÉSENTANT UN MONTANT DE 720 MILLIONS D'EUROS AUGMENTÉ DES
INTÉRÊTS CONTRACTUELS.
* LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE NE CONCERNE QUE
LES
SOCIÉTÉS HOLDING BOURBON CORPORATION ET BOURBON MARITIME ET NON
LES SOCIÉTÉS OPÉRATIONNELLES, QUI PEUVENT POURSUIVRE LEUR
FONCTIONNEMENT NORMALEMENT ET CONTINUER DE RÉPONDRE AUX BESOINS
DES CLIENTS.
Le communiqué : https://bit.ly/2YVuoyd
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(Benjamin Mallet)