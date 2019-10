Bourbon : absence de progrès dans les recherches

14/10/2019 | 09:05

Bourbon indique que les opérations de recherche de l'équipage du Bourbon Rhode n'ont pas permis de trouver la moindre trace de vie ou de radeaux de survie depuis maintenant plus de 10 jours malgré un dispositif d'une ampleur exceptionnelle.



Le groupe de services maritimes à l'offshore pétro-gazier rappelle que ces opérations de recherche et de sauvetage durent depuis 16 jours, le naufrage du navire ayant eu lieu le 26 septembre alors qu'il faisait face à l'ouragan Lorenzo.



Comme l'a décidé le CROSS, les recherches ne sont pas suspendues et ne s'arrêteront pas à une date spécifique. Elles passent à une phase de veille active durant laquelle le CROSS AG mobilisera tout navire croisant dans la zone pour mettre en place une veille adaptée.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.