Bourbon : accord de coopération avec Total en Angola

29/10/2019 | 09:57

Bourbon et Sonasurf, coentreprise du groupe de services maritimes en Angola, annoncent la signature d'un accord de coopération sur trois ans avec Total en Angola pour le déploiement du programme Smart shipping.



Cet accord avec le géant pétro-gazier français porte sur cinq navires ravitailleurs de dernière génération de la série des Bourbon Explorer 500 (PSV équipés DP2) opérant sur les blocs 17 et 32 au large des côtes angolaises.



'En s'appuyant sur des innovations technologiques, le programme Smart shipping de Bourbon a pour ambition de renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations et d'en réduire les coûts de 25% sur le long terme', explique-t-il.



