Bourbon : demande de suspension de cotation

23/07/2019 | 07:45

Le groupe de services maritimes Bourbon indique avoir demandé la suspension de la cotation de son titre, après que certains créanciers de ses filiales ont adressé à ces dernières une demande de paiement de créances et/ou d'indemnités contractuelles.



Garant d'une partie de ces sommes, soit environ 800 millions de dollars, Bourbon examine les options disponibles et entend poursuivre les discussions avec ses créanciers avec pour objectif de prendre les mesures appropriées pour protéger ses intérêts et ceux de son personnel.



