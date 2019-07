Bourbon : design de futures cabines avec Peugeot

16/07/2019 | 07:36

Bourbon Mobility, société spécialisée dans le transport maritime de personnel, annonce s'associer avec Peugeot pour concevoir le design des futures cabines en une gamme de trois types de confort, 'Business Class', 'Premium' et 'Eco'.



Le premier prototype d'un navire longue distance 'Crewliner' (36 mètres) équipé d'une cabine 'Business Class' pour 46 passagers sera livré début 2020, et les futures cabines seront implantées directement sur les navires existants, progressivement à partir de mi-2020.



