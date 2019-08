Bourbon : et Bourbon Maritime admis au redressement judiciaire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A la demande de Bourbon Corporation et de Bourbon Maritime, le Tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 7 août pour la société holding Bourbon Corporation et sa sous-holding Bourbon Maritime. Bourbon Corporation avait demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du fait des appels en garantie de la société chinoise ICBC Leasing représentant un montant de plus de 800 millions de dollars.Alors que Bourbon Maritime faisait l'objet d'une procédure de conciliation, la société a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du fait de l'accélération par certains prêteurs français du remboursement de leurs créances représentant un montant de 720 millions d'euros augmenté des intérêts contractuels.La procédure de redressement judiciaire ne concerne que les sociétés holding Bourbon Corporation et Bourbon Maritime et non les sociétés opérationnelles, qui peuvent poursuivre leur fonctionnement normalement et continuer de répondre aux besoins des clients." L'objectif de Bourbon Corporation et de Bourbon Maritime est de préserver au mieux les activités opérationnelles du groupe afin de pouvoir participer activement à la reprise qui s'amorce d'un marché en profonde mutation ", peut-on lire dans un communiqué.Bourbon poursuit la transformation radicale de son modèle d'affaires, en déployant le plan d'action stratégique #Bourboninmotion.Dans le cadre du redressement judiciaire, Bourbon dit qu'il s'attachera particulièrement à l'issue positive des négociations avec ses partenaires financiers afin de pouvoir évoluer dans un contexte stabilisé qui résulterait d'une restructuration financière équitable pour tous et dans l'intérêt de la société et de ses salariés.