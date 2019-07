Bourbon : 'l'étau se resserre', estime Portzamparc

23/07/2019 | 09:45

Le bureau d'études Portzamparc commente ce matin les dernières nouvelles du groupe Bourbon, en grande difficulté financière, qui est désormais confronté à des demandes de remoursement de la part de certains de ses créanciers.



'Bourbon Corporation est garantie d'une partie de ces sommes (800 millions de dollars) et n'a pas la capacité de les rembourser', indique une note. Le groupe discute avec ces créanciers et a demandé la suspension de la cotation de l'action Bourbon à la Bourse de Paris.



Portzamparc qualifie la situation de ce groupe, dont le capital est contrôlé par Jacques de Chateauvieux et son concert élargi à près de 70%, d''inextricable'. 'Les créanciers ont décidé d'employer la manière forte pour forcer la main à Jacques de Chateauvieux et ses alliés, dans des négociations extrêmement compliquées. Un scénario de conversion d'une partie des créances en capital nous semble inéluctable, reste à connaître les conditions', estiment les spécialistes.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.