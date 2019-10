Bourbon : le bilan humain s'alourdit

02/10/2019 | 16:28

Le groupe Bourbon annonce ce mercredi un nouveau décès de marin, suite au naufrage du Bourbon Rhode dans l'Atlantique le 26 septembre dernier.



Le corps de ce quatrième marin a été découvert hier.



'Je tiens à présenter, au nom de Bourbon, nos condoléances à la famille et aux proches du marin décédé. Nous sommes à leurs côtés pour les accompagner dans cette terrible épreuve. Malgré d'importants moyens de recherche pour le sauvetage de l'équipage, le sort des disparus est une source d'angoisse toujours plus vive pour les familles. Nous restons pleinement mobilisés dans la poursuite des opérations de secours et renouvelons nos sincères remerciements à toutes les équipes qui se sont portées volontaires et nous aident dans les recherches', déclare Cyrille Le Bris, directeur de la cellule de crise de Bourbon.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.