Bourbon : opération de sauvetage du navire Bourbon Rhode

27/09/2019 | 07:53

Le groupe annonce qu'une opération de sauvetage du remorqueur Bourbon Rhode battant pavillon luxembourgeois, est actuellement en cours alors que le navire était en transit à 1200 miles de la Martinique et à 60 miles nautiques au sud-sud-est de l'oeil de l'ouragan de catégorie 4 “Lorenzo”.



' Dans des conditions météorologiques particulièrement mauvaises, les 14 membres d'équipage du navire font face à une voie d'eau dans la partie arrière du navire ' indique Bourbon.



' Une cellule de crise a immédiatement été mise en place et assure la coordination depuis Marseille, et en étroite collaboration avec les autorités, dont le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, l'opération de sauvetage du navire et de son équipage ' rajoute le groupe.



Un point sur l'évolution de la situation de l'équipage et du navire sera diffusé dès que possible.



