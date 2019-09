Bourbon : perte de 135,2 ME au 1er semestre 2019

26/09/2019 | 07:45

Le chiffre d'affaires ajusté s'élève à 361,5 ME au 1er semestre 2019 en hausse de 3,5 % par rapport au semestre précédent, bénéficiant d'une hausse de 4 % des tarifs journaliers, des taux d'utilisation de la flotte en progression de 2,8 pts par rapport au second semestre 2018 et d'un effet positif de change.



L'EBITDAR ressort à 83,2 ME en progression de 15,3 % par rapport au semestre précédent. L'EBIT ajusté du 1er semestre 2019 s'établit à (52,7) ME, s'améliorant de 108,0 ME par rapport au semestre précédent.



Le résultat net part du groupe s'affiche à (135,2) ME par rapport à (260,7) ME au semestre précédent. Le free cash-flow atteint 36,5 ME contre 33,0 ME au 2ème semestre 2018.



